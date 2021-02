6 de 10

Es de Terrasa y lleva jugando al hockey hierba desde los seis años. Ha sido jugadora de la selección española sub 16 y sub 18 pero decidió marcharse a la Ohio State University para estudiar Business Administration después de ver todas las oportunidades que ofrecían a su hermana, que ya estaba allí.

"Poder sacarme una carrera gracias al hockey ha sido lo mejor que me ha pasado", afirma orgullosa, aunque es consciente de que "me encantaría poder vivir de mi deporte pero siempre y cuando pudiera combinarlo con otra cosa ya sean estudios o trabajo. Desafortunadamente con el hockey hierba no vas a poder vivir ya que no mueve tanto dinero como otros deportes".

A pesar de eso, su consejo es claro: "Que nadie tenga miedo a probar cosas nuevas, pero sobretodo que disfruten jugando con sus compañera/os de equipo y que aprovechen todas las oportunidades que se les presenten".