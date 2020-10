Ford reemplazará la batería de todos los Kuga híbridos enchufables vendidos hasta ahora

Noticias relacionadas Ford detiene la venta del Kuga híbrido enchufable porque las baterías se pueden sobrecalentar

Ford acaba de anunciar que reemplazará las baterías de todos los Ford Kuga híbridos enchufables (PHEV) vendidos hasta la fecha y que en España podrían ser alrededor de 800 unidades.

Esta profunda llamada a revisión se realiza después de detectar un problema en el verano y que afectaba a la batería ya que podía producir el "recalentamiento" del sistema a la hora de cargarlo.

Este Ford Kuga híbrido enchufable, al igual que las versiones de combustión, es un coche que se fabrica en España y que tiene como proveedor de las baterías al fabricante Samsung.

Según señala Ford en un comunicado oficial el motivo de este fallo se debe a la "contaminación de las celdas en la batería". Por este motivo, la compañía del óvalo anuncia que "dadas las posibles consecuencias graves que podrían derivarse de esto, hemos decidido instalar un nuevo paquete de baterías en el Ford Kuga PHEV".

Para poder realizar esta acción, aquellos usuarios que hayan adquirido un Ford Kuga PHEV deberán pasar por el taller y dejar el vehículo al menos un día completo, ya que la acción necesaria es el reemplazo de la batería y la actualización del software.

El Ford Kuga Híbrido enchufable se fabrica en España.

En cuanto a las fechas del inicio de esta llamada a revisión desde Ford afirman que comenzarán en "diciembre y continuaremos hasta que se haya complementado el trabajo que probablemente será en el mes de marzo".

Un poco antes, durante este próximo mes de noviembre, Ford comenzará a contactar con los clientes para poder reservar una fecha para este reemplazo de las baterías. Además, desde Ford señalan que minimizarán las "molestias a los clientes organizando la recogida y entrega de los vehículos afectados ya sea en el domicilio o en el lugar de trabajo, proporcionando, además, un coche de cortesía mientras el cliente lo requiera".

Asimismo, desde Ford señalan que "para reconocer las molestias causadas a nuestros clientes afectados y la pérdida del beneficio de ahorro de combustible que esperaba de su vehículo, en breve recibirá la tarjeta (regalo) de combustible complementaria".

La marca del óvalo señala que mientras que no se solucione esta situación, recomiendan que no se "enchufe el vehículo a la red, y que no se utilicen los modos deportivos y nieve/arena profunda mientras conduce. Haciendo esto, el vehículo es vehículo".

No hemos estado a la altura de los clientes

Esta llamada a revisión se ha acompañado por un mensaje de los principales directivos de la compañía del óvalo a los clientes. En España este anuncio lo ha realizado Jesús Alonso, presidente de Ford en nuestro país, quién ha explicado la situación en un mensaje de vídeo.

En concreto, Alonso ha señalado que "Ford se enorgullece de ser una empresa familiar y nos gusta pensar que se incluya nuestros clientes y somos conscientes de como parte de ella no hemos estado a la altura en esta ocasión pero estamos comprometidos en hacer lo correcto por su vehículo".

"Por ello, continúa Alonso, comenzaremos el proceso a finales de diciembre y continuaremos hasta que todo el proceso se haya completado lo que probablemente durará hasta marzo. Estamos trabajando duro para conseguir una fecha concreta para su vehículo".

Además, Alonso, ha vuelto a pedir "disculpas por las molestias experimentadas" y ha asegurado que siguen "trabajando muy duro para hacer las cosas bien para que los clientes puedan disfrutar del Kuga híbrido enchufable al máximo y de la manera que queríamos en Ford".

Siete coches incendiados

El pasado verano, la Comisión Europa emitió un comunicado en el que alertaba de la necesidad de retirar del mercado los modelos Kuga fabricados en España y vendidos por toda Europa por un problema con la batería, que podría recalentarse y llegar a incendiarse.

En concreto, este problema con la ventilación de las baterías, según recoge Europa Press y Bloomberg, podría haber causado hasta siete incendios en un total de 20.500 coches vendidos hasta el momento.

Esto a su vez ha hecho que la marca del óvalo retrase el lanzamiento de su nuevo todocamino Escape híbrido enchufable en Estados Unidos (EE.UU.) ya que comparte algunos elementos con el Kuga PHEV.

Este Kuga híbrido enchufable afectado, con 225 caballos de potencia total, tiene cuatro modos de conducción diferentes (EV Auto, EV Now, EV Later y EV Charge) y la batería se puede recargar al completo en menos de seis horas desde una fuente de alimentación externa de 230 voltios.

No afecta a la versión de combustión

Si bien esta llamada a revisión ha sucedido con la versión híbrida enchufable, también hay que dejar claro que no afecta a las variantes de combustión, es decir a los modelos de gasolina y diésel.

En cuanto a los motores de combustión, el Kuga cuenta con una mecánica EcoBoost de gasolina de 1.5 litros con 120 y 150 caballos de potencia, mientras que en diésel se comercializa con opciones EcoBlue de 120, 150 (EcoBlue Hybrid) y 190 caballos.

El Kuga dispone, por tanto, de versiones microhíbridas e híbridas que tampoco quedan afectadas por la llamada a revisión.

Fabricado en España

Este Ford Kuga es un modelo que se fabrica en España, en concreto en la planta de Almussafes (Valencia). Se ha desarrollado sobre la nueva plataforma global de la compañía C2.

Entre los elementos tecnológicos del modelo destaca que por primera vez tiene el módem integrado FordPass Connect, con conectividad para hasta diez dispositivos, y el que, a través de la app, se puede acceder a funciones de cierre, apertura o arranque remoto, preparación térmica en remoto o localizador del vehículo, entre otras.

El modelo también puede disponer de sistema de sonido Bang & Olufsen de 575 vatios, así como de panel de instrumentos digital de hasta 12,3 pulgadas o de tecnología de portón trasero manos libres. También puede incorporar sistema de mantenimiento de carril con asistente de puntos ciegos, asistente de precolisión con tecnología de frenado activo con función cruce, control de crucero adapativo con Stop & Go o de frenado postimpacto, entre otros.

Este modelo está a la venta desde 27.250 euros y en 2020 se han comercializado 2.703 unidades hasta el mes de septiembre en España.