Škoda vive un momento dulce. La multinacional checa es la firma más rentable del Grupo Volkswagen y cuenta con una amplia gama de productos formada por modelos eléctricos, híbridos enchufables, híbridos autorrecargables y prepara la llegada de modelos de hibridación ligera para 2027.

Uno de los últimos modelos en incorporarse al portfolio de la automovilística checa es el Epiq, el modelo de acceso de Škoda a la movilidad eléctrica. Un modelo que lleva el sello Made in Spain al fabricarse en Landaben (Pamplona) dado que es uno de los cuatro modelos de la familia de eléctricos urbanos del Grupo Volkswagen.

Además de ser el primer modelo de Škoda en fabricarse en España, el Epiq es el primer modelo SUV de la familia de eléctricos urbanos del gigante alemán del automóvil. Y sí, es un modelo que apunta maneras para ser un superventas en Europa.

El modelo probado por EL ESPAÑOL-Invertia corresponde al Škoda Epiq 55 Selection, es decir, la versión tope de gama con el acabado medio. El Epiq se sitúa en el segmento B-SUV, uno de los más demandados del Viejo Continente.

Este vehículo eléctrico mide 4,17 metros de largo, tiene una anchura de 1,79 metros, una altura de 1,58 metros y una distancia entre ejes de 2,60 metros. En lo que a capacidad de maletero se refiere, el Epiq tiene un maletero que cubica 475 litros -uno de los más amplios del segmento-, así como otro compartimento de 25 litros situado bajo el capó.

Se trata de un SUV urbano que monta una batería de níquel-manganeso-cobalto (NMC) con una capacidad bruta de 55 kWh (52 kWh netos), lo que le permite ofrecer una autonomía de hasta 441 kilómetros en el ciclo combinado WLTP.

El modelo, el primero de la marca desarrollado sobre la plataforma MEB+ con tracción delantera, entrega una potencia de 155 kW, con un par máximo de 290 Nm y permite realizar una carga rápida en corriente continua del 10% al 80% en 24 minutos.

Silueta Skoda Epiq. Imagen cedida

Su consumo medio se sitúa en los 13,9 kWh a los 100 kilómetros. En la prueba realizada, en la que se recorrieron más de 200 kilómetros en vías urbanas e interurbanas, el Epiq marcó un consumo de 13,8 kWh a los 100 kilómetros. Una cifra más que correcta para un vehículo que supera los 1.600 kilos.

Adicionalmente, Škoda ofrece los Epiq 35 y Epiq 40, los cuales montan una batería de ferrofosfato de litio (LFP) con una capacidad bruta de 38,5 kWh (37 kWh netos), lo que les confiere una autonomía eléctrica combinada de 310 kilómetros.

Además, el Epiq es compatible con carga bidireccional, lo que permite utilizar externamente la energía almacenada en la batería o, en función de la infraestructura disponible, suministrarla a una vivienda o a la red eléctrica.

A los mandos del Škoda Epiq, lo primero que llama la atención es la falta de unas levas tras el volante para controlar la regeneración de la batería. En su lugar, la multinacional checa ha incorporado la regeneración one pedal a través del modo B, la cual se ubica en la palanca de cambios situada en la parte derecha del volante.

Vista tres cuartos trasera del Skoda Epiq. Imagen cedida

Mediante el sistema de conducción one pedal, en el que tan sólo se utiliza el acelerador, el Epiq permite recuperar varios kilómetros de autonomía -o que estos tarden en descontarse- en situaciones cotidianas de tráfico fluido.

Además, el Epiq es el primer modelo de Škoda que incorpora el nuevo lenguaje de diseño Modern Solid que destaca por sus líneas limpias y por su línea luminosa en forma de 'T', que también debuta en un vehículo de producción de la firma checa.

Gran amplitud en el interior

Pero el nuevo Epiq también ofrece un amplio espacio en el interior, tanto para los pasajeros de las plazas delanteras como de las traseras.

Además, los compartimentos adicionales en los paneles de las puertas, el reposabrazos central y la guantera ofrecen un volumen de almacenamiento combinado de más de 28 litros.

Puesto de conducción Skoda Epiq. Imagen cedida

El puesto de conducción está presidido por una pantalla central de 13 pulgadas en el que se integra un sistema de infoentretenimiento basado en Android.

Inicialmente, el nuevo Epiq está disponible en dos niveles de acabado: Essence y Selection. Este segundo monta de serie los paquetes de equipamiento Convenience y Tech.

De esta manera, el modelo incorpora volante y asientos calefactados, sensores de aparcamiento delanteros, selector de modos de conducción, sistema de cierre y arranque sin llave con alarma, Digital Key, cámara de visión trasera y carga inalámbrica para teléfonos móviles, entre otros elementos.

El precio de la versión probada se sitúa en los 29.335 euros. Un precio competitivo en el segmento en el que se encuadra, aunque hay que recordar que la versión de acceso del Epiq, con 310 kilómetros de autonomía, se sitúa en los 21.810 euros sin descuentos ni promociones de la marca.

Récord de producción para 2027

Lo cierto es que las previsiones que maneja Volkswagen Navarra pasan por alcanzar un récord de producción en 2027, con un total de 360.000 vehículos fabricados. Hasta la fecha, 2011 fue el mejor ejercicio productivo de la factoría de Landaben, con 353.353 unidades producidas.

No es de extrañar si se tiene en cuenta que tanto el Škoda Epiq como el Volkswagen ID. Cross, los dos modelos eléctricos que fabrica la factoría navarra, apuntan a tener una buena acogida en el mercado europeo. No hay que olvidar que el 90% de la producción de Volkswagen Navarra se destina a la exportación.

Esto también llevará a la factoría de Landaben a alcanzar los 6.000 trabajadores en el primer trimestre de 2027, así como la incorporación de un turno adicional los sábados por la mañana.

En definitiva, el Škoda Epiq amenaza su hermano mayor -el Elroq- con ser el nuevo superventas de la marca checa en Europa. Habrá que ver su acogida en el mercado y si logra elevar aún más la rentabilidad de la firma más rentable del Grupo Volkswagen.