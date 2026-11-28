"Nunca se descarta fabricar en España". Con esta contundencia responde Alberto Olivera, consejero delegado de Smart España, sobre el futuro industrial del recién lanzado Smart #2 en conversación con EL ESPAÑOL-Invertia. Actualmente, sus modelos se fabrican en China, en las plantas del grupo Geely, socio al 50% junto a Mercedes-Benz.

Olivera explica que esta fórmula compensa mientras la demanda está en fase de crecimiento. Sin embargo, el directivo subraya que dar el salto a producir en Europa tendría pleno sentido si el volumen de ventas fuera elevado.

Fabricar en suelo español sería posible dado que Geely acaba de entrar en el accionariado de Ford Almussafes.

Silueta trasera del Smart #2 Smart

Para que ese escenario sea viable, la marca necesita ganar músculo comercial. Según datos de las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y distribuidores oficiales e independientes (Ganvam), al cierre de octubre de 2026 muestran un retroceso en modelos como el #1 (-16,5%) y #3 (-24,5%).

Mientras que el smart #5 se dispara un 220,7% en lo que va de año, manteniendo un balance en positivo para la marca, con un aumento del 7,7%. Con lo que Olivera afirma estar cumpliendo sus previsiones.

A nivel europeo, el CEO afirma que España concentra el 12% de las ventas, manteniéndose como su cuarto mercado por detrás de Alemania, Italia y Francia.

El regreso del icónico modelo viene marcado por un récord de ventas. Las 999 unidades de la edición limitada Couture Edition destinadas a Europa, incluidas 75 para España, se agotaron en sólo dos semanas tras abrirse el plazo de pedidos el pasado 13 de octubre.

Nuevo Smart #2

Se trata de un modelo del segmento A, dado que el turismo tiene unas dimensiones de 2,75 metros de longitud, con las ruedas situadas en los extremos de la carrocería para aprovechar al máximo su espacio interior.

Gracias a su diámetro de giro de 6,95 metros entre bordillos, está diseñado para maniobrar con soltura entre las calles más estrechas y aparcar en los espacios más reducidos. Aunque, eso sí, sin renunciar a la capacidad en el maletero gracias a sus 305 litros ampliables a 527 litros y su fácil acceso con doble portón.

Interior del Smart #2. Smart

De puertas hacia dentro, llaman la atención sus asientos de tipo corrido y un salpicadero en forma de ola, con este diseño pensado al detalle se busca el máximo almacenamiento posible.

Y a pesar de su origen chino, mantiene su ADN europeo al conservar botones físicos en la climatización, la cual está diseñada en forma de turbina haciendo así un giño a Mercedes.

Al igual que los tiradores con diseño de anillo flotante, heredados del prototipo de Mercedes, el Vision Iconic.

En cuanto a tecnología, destaca su pantalla central de 10,1 pulgadas, que complementa con un cuadro de instrumentos de 8,8 pulgadas e iluminación ambiental.

Con una tracción trasera y suspensión posterior independiente, el biplaza estrena una plataforma ECA (Electric Compact Architecture). Se trata de la primera arquitectura 100% eléctrica del mundo desarrollada específicamente para un coche de dos plazas.

Con una batería de ferrofosfato de litio (LFP) de 35,7 kWh, consigue homologar una autonomía de hasta 290 kilómetros en ciclo WLTP, con un consumo provisional según la marca de 13 kWh a los 100 kilómetros. Alcanza los 50 km/h en 3,8 segundos y una velocidad máxima de 140 km/h.

Infraestructura del Smart #2. Smart

Con esta nueva ingeniería, admite una carga rápida en corriente continua a 65 kW, permitiendo pasar del 10% al 80% en unos 20 minutos y del 30% al 80% en 15 minutos.

Mientras que en corriente alterna alcanza 11 kW, lo que se traduce en que necesita unas tres horas para pasar del 10% al 80%, salvo el acabado Pure, que equipa un cargador monofásico de 7,4 kW y completa el tramo en cinco horas.

Y hablando de acabados, la gama se estructura en tres versiones:

Pure : la puerta de acceso a la gama que incluye una función V2L para alimentar a dispositivos externos. Además, incorpora faros y pilotos traseros LED con luces de carretera automáticas y paquete de asistentes a la conducción. Su precio es de 19.990 euros .

: la puerta de acceso a la gama que incluye una función V2L para alimentar a dispositivos externos. Además, incorpora faros y pilotos traseros LED con luces de carretera automáticas y paquete de asistentes a la conducción. Su precio es de . Pure + : Incorpora todo el equipamiento de la versión anterior, incluyendo un cargador en corriente alterna de 11 kW, asiento calefactable para el conductor y asistentes de ángulo muerto, mitigación de colisiones o alerta de tráfico cruzado trasero. Su precio es de 20.990 euros .

: Incorpora todo el equipamiento de la versión anterior, incluyendo un cargador en corriente alterna de 11 kW, asiento calefactable para el conductor y asistentes de ángulo muerto, mitigación de colisiones o alerta de tráfico cruzado trasero. Su precio es de . Premium: Con la opción de gama más elevada se suma el techo fijo de cristal, asientos calefactables para ambos pasajeros, sistema de sonido de siete altavoces y acabados personalizados. Su precio es de 24.490 euros.

Cabe destacar que estas cuantías son válidas hasta el 31 de diciembre y que no se ha sumado ningún tipo de ayudas.

Seguridad

La carrocería se adopta la Tridion Cell Evo, la nueva generación de la célula de seguridad de Smart. Su estructura está fabricada en un 70% de acero de alta resistencia, siendo capaz de soportar 4.000 kilos.

La protección se refuerza al incorporar siete airbags que rodean al vehículo, desde laterales, de cortina, frontales y uno central situado entre ambos asientos.

En el futuro

El biplaza se encuentra en fase de homologación europea, por lo que será en marzo del próximo año cuando se asignen los bastidores para confirmar las ventas reales, mientras que las primeras entregas llegarán a los clientes en junio.

"El regreso del smart #2 supone un momento muy especial. Estamos recuperando un automóvil que hace 30 años que cambió la manera de entender la movilidad urbana", subraya Olivera, quien proyecta que el modelo será el superventas de la marca en 2027.