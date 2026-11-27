En vigor: multa de 200 euros al llevar la baliza V-16 pero no los neumáticos obligatorios en la carretera A-23 por la señal roja

Ya están aquí los primeros temporales de invierno y, con ellos, la incorporación de las nuevas indicaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT), además de la baliza V-16, se une a la campaña de Viabilidad Invernal 26-27, que establece restricciones más estrictas en tramos de alta capacidad al activarse el nivel rojo.

Unos cambios que buscan reducir la siniestralidad en carreteras. Según los datos del organismo, hasta el pasado 22 de noviembre se registran 956 fallecidos en vías interurbanas. Concretamente, en lo que va de noviembre se suman 67, frente a las 80 registradas en 2025.

El objetivo de la baliza es reducir los atropellos, al evitar que el conductor tenga que caminar. Sin embargo, llevar el dispositivo no basta para evitar la sanción de 200 euros. La cual se aplica por no usarla o colocarla mal ante un incidente o por emplear dispositivos no homologados. No portarla supone una multa de 80 euros.

Imagen de una carretera nevada. Istock

Al margen de la señalización, la DGT pone el foco en el equipamiento del vehículo y la relación entre las carreteras y las condiciones meteorológicas, para lo que ha actualizado los estados de vialidad por nieve, niebla y viento con códigos de colores unificados por la AEMET.

Concretamente, al activarse el color rojo como ha sucedido en carreteras como en la A-136 (Formigal), la A-2606 (Baños de Panticosa) y las vías N-330a y N-330b (Candanchú), en la provincia de Huesca, donde es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno.

📢❄️Por nieve, afectadas 7 vías secundarias: 🔴Obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno: 📍Huesca: ➡️A-136 Formigal ➡️A-2606 Baños de Panticosa ➡️N-330a y N-330b Candanchu https://t.co/xBGuNNTrUW — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 25, 2026

Y es que la multa por circular sin cadenas o neumáticos de invierno/todo tiempo homologados en este tipo de situaciones asciende a los 200 euros, 100 pronto pago, sin pérdida de puntos del carnet. A lo que se suma la posibilidad de inmovilizar el vehículo para impedir la continuidad de la marcha.

En caso de que la circulación se vea afectada por las condiciones, se establece la obligación de dejar libre el carril o carriles izquierdos, permitiendo así el paso a aquellos vehículos de emergencia y quitanieves.

Tramos con cadenas prohibidas

La instrucción incorpora varios tramos en vías de alta capacidad en los que sólo se permite la circulación de vehículos equipados con neumáticos de invierno y se prohíbe el uso de cadenas en estado rojo, al ser zonas con un gran exceso de túneles.

Entre ellas se encuentran la A-23 (Huesca), entre los kilómetros 374,458 y 395,139 (desde el enlace con la HU-V-3241 hasta la conexión con la N-330 en el kilómetro 613,900).

En la A-67 (Cantabria), entre los kilómetros 135,386 y 175,169 (entre los enlaces con la N-611 situados en los kilómetros 139,630 y 179,900); y en la A-6 (Lugo), entre los kilómetros 406,300 y 455,000 (entre los enlaces con la N-6 en los kilómetros 405,300 y 462,000).

La DGT recuerda también conocer el nuevo teléfono gratuito 018, con el que se busca atender a todas a víctimas de siniestros viales.