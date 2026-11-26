El Ministerio de Industria y Turismo se ha comprometido a apoyar con otros 400 millones de euros la compra de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) de cara a 2027 en el Plan Auto+.

Así lo ha confirmado hoy Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria en el II Foro de La Tribuna de Automoción, quien también se ha comprometido a continuar con los incentivos fiscales, como la deducción en el IRPF por la compra de un vehículo eléctrico.

"Se puede hacer retroactivo al día siguiente, al día que se acaben los fondos de este año. Por lo tanto, si hoy se acaba el presupuesto, mañana se podría cumplir con el presupuesto de 2027. Esto es lo que entiendo que el Plan Auto+ tiene sentido y seguro que es lo que haríamos si yo continúo aquí, si el ministro Hereu continúa o este proyecto continúa", ha incidido el secretario de Estado de Industria.

De hecho, García Brustenga ha hecho hincapié en que "en 2027 continúa claramente la necesidad de seguir apoyando, como mínimo, con 400 millones de euros más".

De hecho, la patronal de fabricantes de automoción (Anfac) ya pidió a principios de este mes la continuidad de las ayudas a la compra de vehículos electrificados de cara a 2027.

"Esta es la línea que España debe mantener en 2027, dando continuidad a las ayudas y a las condiciones que están permitiendo a más ciudadanos dar el paso hacia la electrificación. No debemos olvidar que la cuota de mercado de los vehículos electrificados en Europa todavía se sitúa diez puntos por encima de la española", reconoció José López-Tafall, director general de Anfac.

Lo cierto es que las ayudas del Plan Auto+, programa de incentivos dotado con 400 millones de euros a la compra de vehículos electrificados, ya están agotadas.

125.000 solicitudes

"Estamos con un 97% del presupuesto comprometido, acabando el saco de recursos que teníamos para el Plan Auto+", ha apuntado García Brustenga.

"Dos tercios de solicitudes son de vehículo eléctrico puro y un tercio son de híbrido enchufable, que es un poco el revés del patrón de consumo que teníamos", ha añadido.

Según ha reconocido el secretario de Estado de Industria, hasta la fecha "se han recibido 125.000 solicitudes, de las que más del 40% corresponden a marcas europeas, seguidos de chinos, japoneses y americanos".

Cabe precisar que las compras de vehículos electrificados de fabricantes europeos contaban con unos incentivos más elevados. Así, García Brustenga ha reconocido que "más de la mitad del presupuesto habrá ido a parar a fabricantes europeos".