La adopción de la movilidad eléctrica va ganando terreno poco a poco en España. En los diez primeros meses del año, las ventas de modelos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) crecen un 37,6% en la comparativa interanual, hasta las 248.343 unidades, según datos de las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y distribuidores oficiales e independientes (Ganvam).

Al mismo tiempo, la infraestructura de recarga pública crece a otro ritmo y la experiencia de carga se antoja como una cuestión clave a la hora de dar el salto al vehículo eléctrico.

Según el estudio "La experiencia de carga de la movilidad eléctrica: innovación y retos", elaborado por el Payment Innovation Hub, alianza formada por CaixaBank, Global Payments, Ingenico, Visa y Arval (perteneciente a BNP Paribas), la mitad de los usuarios se muestra interesado en modalidades de suscripción mensual para la red pública.

Dicho estudio, en el que se recoge la opinión de 750 propietarios de vehículos eléctricos, también apunta a que las ofertas en el consumo eléctrico doméstico (58%), así como las ofertas de renting (52%), también son otras fórmulas en las que los encuestados contratarían la energía en paquetes comerciales que les permitiesen ahorrar.

Así, la ausencia de un modelo favorito sugiere que el mercado se encuentra en fase de maduración y que los usuarios prefieren analizar con detalle las condiciones de cada opción antes de decantarse por una.

"Fórmulas como las suscripciones y las tarifas planas son la solución para ofrecer una experiencia personalizada sin fricciones que permitan pagar con facilidad y acceder a tarifas competitivas fuera del hogar", apunta Silvana Churruca, directora general de Payment Innovation Hub.

"A medida que la movilidad eléctrica sigue creciendo, los usuarios esperan que la experiencia de recarga sea tan sencilla e intuitiva como cualquier otra compra cotidiana", reconoce Francisco Gil, consejero delegado de Ingenico Iberia.

Medios de pago

Entre los medios de pago, la tarjeta de crédito es el medio de pago preferido (41%), el más utilizado (74%) y el que cuenta con un mayor grado de satisfacción (4,2 sobre 5).

Le siguen las aplicaciones de recarga de los operadores. No obstante, un porcentaje significativo de propietarios tiene experiencia con otros medios de pago (códigos QR, Plug & Charge, pago desde el coche y tarjetas RFID) con un nivel de satisfacción también aceptable.

El informe destaca que, al encontrarse en una fase inicial de adopción, los usuarios actuales se apoyan mayoritariamente en la carga doméstica y priorizan el pago directo con tarjeta bancaria en la vía pública.

Pese a que la satisfacción general sobre el coche eléctrico alcanza un 4,4 sobre 5, esta valoración está estrechamente ligada a que el 86% dispone de un punto de recarga privado en su hogar.

Así, el estudio advierte de que el aumento previsto de la demanda pública por parte de usuarios sin garaje propio exige mejorar progresivamente la experiencia en los puntos públicos para evitar que las incidencias operativas se conviertan en una barrera de entrada a la movilidad eléctrica.

Otras soluciones

Entre las recomendaciones para transformar la experiencia de carga y acelerar el despliegue del vehículo eléctrico en España el estudio propone avanzar hacia experiencias de pago 360 sin necesidad de registrar aplicaciones o tarjetas físicas adicionales.

Pero también reclama potenciar sistemas donde el vehículo no sólo recibe energía, sino que también la devuelve al hogar o a la red. Soluciones como el Vehicle to Home o el Vehicle to Grid que permitirían reducir el coste total de uso del vehículo.

También se valora el desarrollo de herramientas avanzadas, como la carga inteligente o precios dinámicos según hora o ubicación, así como avanzar hacia la autenticación y el cobro automático al conectar el coche e integrar en una sola aplicación el pago de recargas, los aparcamientos, los peajes y el transporte público.