Tesla afronta un problema de fiabilidad en Europa. Y la situación es preocupante, dado que no es la primera vez que sucede.

Un frente que se suma a la pérdida de competitividad frente a los fabricantes chinos, a la retirada de producción del Tesla Cybertruck debido a su escasa acogida en el mercado, a la rentabilidad y los costes de financiación necesarios para la inteligencia artificial, los robotaxis y los robots humanoides hacia donde ha reorganizado su estrategia inversora.

La multinacional norteamericana marcó el paso al resto de la industria automovilística europea a la hora de reducir costes en la producción de sus modelos eléctricos. Ahora bien, eso tiene una consecuencia directa: sus modelos suspenden en fiabilidad en el TÜV Report 2027, la ITV alemana en la que se evaluaron cerca de 9,7 millones de inspecciones técnicas obligatorias.

Los dos vehículos que comercializa en el mercado europeo (Model 3 y Model Y) se sitúan entre los tres que más defectos significativos tienen en los modelos con entre dos y tres años de antigüedad, es decir, los que tienen que pasar su primera inspección técnica obligatoria.

Concretamente, el Tesla Model Y es el vehículo que presenta una mayor tasa de defectos de los 109 vehículos inspeccionados, con un 18,5% de fallos, lo que supone 1,2 puntos porcentuales más frente al año anterior. Cabe apuntar que la tasa media de defectos graves de todos los modelos con entre dos y tres años de antigüedad se sitúa en el 6,4%.

De hecho, el Model Y repite por segundo año consecutivo en el farolillo rojo. Y la situación es preocupante, dado que se trata de un vehículo que fue el más comercializado en 2023 en el Viejo Continente, cuando se entregaron más de 251.000 unidades. Desde TÜV aseguran que "ningún modelo de este grupo de edad ha alcanzado una mayor tasa de defectos".

Entre los principales defectos que reporta el Model Y destaca su suspensión, la cual es "particularmente problemática". Y es que se reportan 24 veces más casos de desgaste en las rótulas y las barras de guía que en vehículos similares.

Los discos de freno también presentan problemas: el 3,4% de los vehículos inspeccionados muestran defectos similares, en comparación con el 1% del promedio de vehículos de su misma antigüedad. Además, se registra un número superior al promedio de quejas con respecto a la iluminación delantera.

Ahora bien, estos defectos significativos aparecen con un kilometraje medio de 58.000 kilómetros, por encima de los 47.000 kilómetros de media del conjunto de vehículos analizados.

El segundo modelo por la cola es el MG4. Se trata del primer vehículo chino que aparece en el informe de TÜV.

Este modelo eléctrico compacto presenta un elevado número de defectos en los discos de freno: un 10,3% de los MG4 inspeccionados presentaban este problema, frente a una media del 1% de modelos de su categoría.

Las suspensiones de los ejes también muestran una tasa de defectos significativamente mayor, del 2,7%, en comparación con la media del 0,5%.

Esto ocurre a pesar de que el MG4 tiene un kilometraje relativamente bajo, con una media de 37.000 kilómetros.

Mazda tiene los más fiables

Del lado contrario, Mazda repite como la automovilística con los vehículos más fiables. Y lo hace con dos modelos entre los tres que presentan menos fallos de los 109 analizados.

Tras el liderazgo logrado el año pasado con el Mazda 2, ahora el Mazda CX-60 se sitúa como el vehículo con menor tasa de defectos graves con entre dos y tres años de antigüedad.

Tan sólo el 2,3% de los Mazda CX-60 de entre dos y tres años de antigüedad presentaron defectos significativos durante su primera inspección técnica obligatoria.

En segunda posición se sitúa el Mercedes-Benz GLA, con una tasa de defectos del 2,9%, y la tercera posición fue para el Mazda MX-30 e-Skyactiv, con una tasa de defectos del 3%.

De esta manera, Mazda consigue tanto el primer puesto de la clasificación general como el reconocimiento al mejor coche eléctrico del ranking.

Ahora bien, esta edición también ha sido la primera en que se han inspeccionado más modelos eléctricos que nunca, con un total de 26 modelos, lo que supone casi una cuarta parte de la clasificación. Al Mazda MX-30 e-Skyactiv le siguió el Audi Q8 e-tron (3,2% de defectos y quinto puesto), el Mini Cooper SE (3,3% y sexto puesto) y el Mercedes EQA (3,5% y octavo puesto).

Los defectos en los eléctricos

Pero, ¿cuáles son los mayores defectos que presentan los modelos eléctricos? Según TÜV, los coches eléctricos son "particularmente propensos" a sufrir fallos en los frenos, la suspensión y la iluminación.

Debido al frenado regenerativo, los frenos mecánicos se utilizan con menos frecuencia, lo que puede favorecer la corrosión de los discos de freno. Además, el mayor peso de muchos coches eléctricos también puede ejercer una mayor presión sobre los componentes del chasis.

Las importantes diferencias entre los distintos modelos demuestran, sin embargo, que el tipo de sistema de propulsión no explica por sí solo la frecuencia de las averías. Eso sí, al igual que sucede con los modelos de combustión, también influye la antigüedad, el kilometraje, el diseño y la durabilidad de los componentes.

"Esto se evidencia especialmente en las elevadas tasas de avería de las suspensiones de los ejes del Tesla Model Y y los discos de freno del MG4", apuntan desde TÜV.

Envejecimiento del parque

Otra realidad a la que no escapa la industria automovilística alemana es al envejecimiento del parque. Según la Autoridad Federal de Transporte Motorizado (KBA, por sus siglas en alemán), a comienzos de 2026 el parque alemán contaba con 49,5 millones de turismos matriculados, lo que supone un 0,3% más que el año anterior.

Ahora bien, la edad media de este parque ha aumentado hasta los 10,9 años frente a los 9 años de media registrados en 2015. Además, el 27,7% del parque automovilístico alemán tiene al menos 15 años de antigüedad.

No obstante, son cifras inferiores a las que registra el parque de turismos español, el cual tiene una antigüedad media que supera los 14,5 años. Un parque de turismos que cuenta con 26,7 millones de unidades, de los que casi la mitad tienen una antigüedad superior a los 15 años, según datos de la patronal de fabricantes (Anfac).