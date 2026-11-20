Škoda se ha convertido en los últimos años en la enseña más rentable del Grupo Volkswagen. La multinacional checa cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio operativo de 1.923 millones de euros, lo que supone un alza del 7,4% en la comparativa interanual y un margen del 8,3%.

La compañía comercializó 899.000 unidades entre enero y septiembre, un 3,3% más frente al ejercicio anterior, al tiempo que entregó 812.400 unidades, un 6,1% más. Todo ello redundó en una facturación que alcanzó los 23.132 millones de euros, un 3,5% más en la comparativa interanual.

De hecho, Škoda es la segunda automovilística con más ventas en Europa, tan sólo por detrás de su hermana mayor alemana, Volkswagen. La multinacional checa aventaja a Toyota, la automovilística con más ventas a nivel mundial en los últimos seis años, en 10.000 unidades en el Viejo Continente.

Pero Škoda también va camino de cerrar otro año récord en ventas en España. De hecho, su crecimiento aún no toca techo. La multinacional checa prevé cerrar el ejercicio en el entorno de las 45.000 unidades comercializadas, lo que supondría un incremento del 6,1% en comparación con 2025, cuando matriculó 42.387 vehículos en el mercado patrio.

Así lo ha asegurado Fidel Jiménez de Parga, director general de Škoda España, quien ha estado al frente de la compañía los últimos nueve años.

"En los últimos ocho años, Škoda ha duplicado prácticamente su peso en España, tanto en ventas como en cuota de penetración, y estoy seguro de que el futuro va a ser brillante porque la marca cuenta con la gama más completa de su historia", ha reconocido el directivo.

Por ahora, la multinacional checa ha comercializado entre enero y octubre un total de 36.069 vehículos en España, un 1,5% más frente al ejercicio anterior, según datos de las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y distribuidores oficiales e independientes (Ganvam).

De estas, 3.500 unidades corresponden a modelos completamente eléctricos. Unas ventas en las que el Škoda Epiq, uno de los cuatro modelos eléctricos urbanos que el Grupo Volkswagen fabrica en España, y el Škoda Peaq, el SUV más grande, acaban de ser lanzados al mercado. Así, la multinacional checa cubre el 80% del mercado eléctrico.

Dicho de otra manera: casi una de cada diez ventas que Škoda realiza en España corresponde a modelos completamente eléctricos.

'Mild hybrids' para 2027

De cara a 2027, Škoda aumentará su portfolio. El año que viene llegarán las versiones microhíbridas (mild hybrid o MHEV, por sus siglas en inglés) de los Fabia, Kamiq y Scala.

Así, la compañía contará con una gama con tecnología eléctrica (BEV), híbrida enchufable (PHEV), híbrida autorrecargable (HEV) y microhíbrida (MHEV) con la que también cubre el 90% del mercado gracias a los 11 modelos que comercializa.

"Tenemos una gama balanceada y no dependemos de un solo modelo", ha explicado el directivo.

De hecho, Jiménez de Parga ha calificado de "año interesante" para Škoda el 2027.

Rentabilidad de la red

En lo que a la rentabilidad de la red se refiere, Jiménez de Parga ha avanzado que los concesionarios cerrarán el ejercicio con un margen del 2,5%.

Un guarismo que supone mantener la rentabilidad en comparación con el año anterior, pero que también se sitúa por encima de la media del sector en España, pues al cierre del primer semestre se situaba en el 1,7%, según el Informe de Actividad de Concesionarios Españoles del segundo trimestre de 2026.

Jiménez de Parga ha aseverado que "en ocho años, la rentabilidad media de los concesionarios ha pasado de los 50.000 a los 500.000 euros".

Cabe recordar que la red de concesionarios de Škoda está formada por 55 inversores que cuentan con 105 instalaciones distribuidas a lo largo de toda la geografía, las mismas que el año anterior.

En cuanto al negocio del vehículo de ocasión, Jiménez de Parga ha adelantado que ha crecido un 15% frente a 2025, con más de 7.500 unidades comercializadas. Ahora bien, el directivo también ha apuntado que el objetivo es el de duplicar esta cifra de cara a 2030.

"No se puede crecer en ventas sin el vehículo de ocasión", ha añadido el directivo.

Con todo, habrá que esperar a ver el desarrollo de Škoda para 2027 y si la compañía sigue escalando su techo en el mercado español.

Lo que parece seguro es que el lanzamiento de la gama eléctrica está siendo bien acogida por el mercado. Tanto por el Elroq y el Enyaq, tercer y cuarto modelo más vendido en Europa cuyas ventas acumulan más de 177.000 entregas en el Viejo Continente, como por los recientes lanzamientos de los Epiq y Peaq.