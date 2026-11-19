La producción nacional de vehículos aún está lejos de alcanzar las cifras prepandemia. De hecho, el presente ejercicio será el tercero consecutivo en el que caiga la fabricación de vehículos.

El pasado mes de octubre, la fabricación de vehículos en España registró una caída del 10,9%, hasta las 188.058 unidades, según datos de la patronal de fabricantes (Anfac).

Un descenso que se explica por los ajustes puntuales en los ritmos de fabricación de algunas factorías, condicionados por la evolución del mercado y circunstancias operativas que afectaron a la actividad manufacturera.

De esta manera, la producción de vehículos acumulada en los diez primeros meses del año se sitúa en las 1.863.083 unidades, lo que supone un descenso del 2,6% en la comparativa interanual y un 22,2% menos en comparación con las cifras de 2019.

De esta manera, la patronal pide que las decisiones políticas garanticen estabilidad y continuidad en las ayudas a la compra. Todo ello en un momento en el que los fondos del Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros para la compra de modelos electrificados, están próximos a agotarse.

José López-Tafall, director general de Anfac, también demanda que "se concreten las medidas de política industrial y competitividad pendientes y propuestas por el consenso del sector".

El directivo cántabro también reconoce que "es necesario que el mercado acompañe el esfuerzo de los fabricantes y que la electrificación siga avanzando en nuestro país de un modo compatible con la realidad de mercado y producción".

Alza de los electrificados

Lo cierto es que la producción de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) sigue al alza. En octubre, la fabricación de vehículos eléctricos e híbridos enchufables casi se triplicó, hasta las 45.365 unidades, lo que equivale casi a una cuarta parte de la producción mensual.

Entre enero y octubre, la producción de modelos electrificados registra un alza del 27% en la comparativa interanual, hasta las 240.697 unidades, lo que equivale a una cuota de mercado del 12,9%.

En el caso de los modelos eléctricos, la producción en octubre aumentó un 445% en octubre, hasta las 36.786 unidades, mientras que en el acumulado del año registran un alza del 78,4% en la comparativa interanual, hasta los 157.768 vehículos.

Por su parte, la fabricación de vehículos híbridos enchufables en octubre descendió un 15,1%, hasta las 8.578 unidades. En los diez primeros meses del año, la producción de estos vehículos cae un 18%, hasta las 82.929 unidades.

Por su parte, la fabricación de modelos híbridos -la tecnología más demandada en el mercado europeo- descendió un 27,4% en octubre, hasta las 45.723 unidades, lo que equivale a una cuota del 24,3%.

Ahora bien, la producción de vehículos híbridos en el acumulado del año registra un alza del 13,5%, hasta las 579.135 unidades, lo que supone que casi uno de cada tres modelos que se fabrica en España incorpora esta tecnología.

Caen las exportaciones

Las exportaciones de vehículos también registran una tendencia bajista. En octubre se mandaron fuera de las fronteras españolas un total de 160.834 vehículos, un 9,9% menos en la comparativa interanual.

En el acumulado del año, los envíos de vehículos con sello Made in Spain caen un 3,1% en la comparativa interanual, hasta las 1.588.240 unidades. Dicho de otra manera: el 85,2% de lo que se produce en España se destina a la exportación.

Con todo, habrá que esperar a 2027 para ver si la producción logra acercarse a los registros previos a la pandemia. Una tesitura que dependerá, sobre todo, de la demanda que haya en los principales mercados automovilísticos europeos.

De hecho, la entrada en producción de la familia de eléctricos urbanos del Grupo Volkswagen (Cupra Raval, Volkswagen ID. Polo, Škoda Epiq y Volkswagen ID. Cross) que se fabrican en las factorías de Martorell (Barcelona) y Landaben (Pamplona) y la de los modelos eléctricos de Stellantis, serán capitales a la hora de recuperar los registros de 2019.