La posibilidad de cargarlo en casa, el coste de los desplazamientos y las ayudas disponibles son algunos de los factores para decantarse por un coche eléctrico.

Elegir un coche para toda la familia implica valorar mucho más que el precio de la compra.

La autonomía, el coste de uso, el espacio interior y la capacidad del maletero son factores decisivos, especialmente cuando se realizan desplazamientos diarios, viajes largos o trayectos con niños.

La oferta actual abarca desde coches urbanos eléctricos, pensados para moverse por la ciudad, hasta SUV y SUV de gran tamaño, con mayor espacio interior y capacidad para viajar con niños, sillitas infantiles y equipaje.

Por eso, en esta comparativa analizamos las alternativas de Kia, Hyundai, BYD, Toyota y Tesla en estas tres categorías, teniendo en cuenta sus prestaciones, autonomía, precio y espacio disponible. Además, las ayudas a la compra pueden reducir el desembolso inicial en los modelos que cumplen los requisitos.

¿Necesito un punto de carga?

Tener un punto de carga propio no es obligatorio, pero disponer de una plaza de garaje facilita mucho la recarga, ya que permite dejar el vehículo conectado durante las horas de estacionamiento.

Tal y como corrobora Flexicar, el precio de poner un punto de recarga particular o comunitario, equipo e instalación incluidos, suele situarse hoy entre unos 1.000 euros y 1.500 euros en una vivienda unifamiliar, y puede ser mayor en garajes comunitarios o cuando la instalación es compleja.

Si no se dispone de garaje, también es posible recurrir a cargadores públicos o puntos situados cerca del domicilio y del trabajo.

¿Cuánto cuesta mantener un coche eléctrico?

Mantener un coche eléctrico cuesta menos que mantener uno de gasolina o diésel. Los datos de la Organización de Consumidores y Usuarios sitúan el coste anual medio de mantenimiento de un eléctrico en 140 euros, frente a los 250 euros de los coches de gasolina y diésel.

La batería de un coche eléctrico se degrada, pero mucho más despacio de lo que muchos conductores imaginan al pensar en su móvil. Aunque ambas son de iones de litio, la de un smartphone se carga por completo casi a diario: Apple, por ejemplo, la diseña para conservar el 80 % de su capacidad tras 500 a 1.000 ciclos de carga, entre dos y tres años de uso diario. En un coche, el ritmo es otro.

El estudio de Geotab publicado en enero de 2026, con datos reales de más de 22.700 vehículos eléctricos, sitúa la degradación media en el 2,3 % anual, por lo que la batería conserva de media en torno al 82 % de su capacidad tras ocho años.

El ritmo varía según los hábitos de recarga: es del 3 % anual en quienes usan con frecuencia la carga ultrarrápida y del 1,5 % en quienes recargan con menor potencia.

¿Cuánto consume un coche eléctrico?

Un coche eléctrico consume, de media, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), alrededor de 16-18 kWh por cada 100 kilómetros, aunque el gasto energético depende del modelo, el tamaño, el peso y las condiciones de conducción.

Más allá del consumo energético, uno de los aspectos que más interesa a los conductores es cuánto cuesta recorrer esa distancia.

Según las estimaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizadas el 23 de septiembre de 2026, recorrer 100 kilómetros con un coche eléctrico cuesta aproximadamente 3,29 euros si se recarga en el domicilio.

Esta cifra contrasta con los 9,82 euros de un vehículo de gasolina y los 8,20 euros de uno de diésel.

Distancia Eléctrico (recarga doméstica) Gasolina Diésel 100 km 3,29 € 9,82 € 8,20 € 1.000 km/mes 32,90 € 98,20 € 82 € 15.000 km/año 493,50 € 1.473 € 1.230 €

Los resultados muestran que recorrer 100 kilómetros con un coche eléctrico cargado en casa cuesta aproximadamente un 66 % menos que hacerlo con uno de gasolina y un 60 % menos que con uno de diésel.

En términos anuales, para un conductor que recorra 15.000 kilómetros, el gasto estimado en electricidad sería de 493,50 euros.

En cambio, con un vehículo de gasolina ascendería a 1.473 euros y con uno diésel alcanzaría los 1.230 euros.

Esto supone un ahorro aproximado de 979,50 euros al año frente a la gasolina y de 736,50 euros frente al diésel.

¿Qué ayudas puedo pedir para comprar un coche eléctrico?

El Plan Auto+ contempla ayudas de hasta 4.500 euros para determinados turismos eléctricos, sujetas a los requisitos establecidos.

Además, algunos fabricantes pueden ofrecer descuentos o aportaciones comerciales desde 1.000 euros, sujetos a las condiciones de cada marca, modelo y promoción. Estas ofertas deben distinguirse de las ayudas públicas y comprobarse en el precio final de compra de cada marca.

Criterios para comprar un coche eléctrico familiar

A la hora de comprar un coche eléctrico para uso familiar, es importante valorar tanto sus prestaciones como su capacidad para responder a las necesidades del día a día y de los viajes.

Por eso, desde EL ESPAÑOL hemos comparado cinco marcas —Kia, Hyundai, BYD, Toyota y Tesla— atendiendo a factores como la autonomía homologada, los tiempos de recarga, la capacidad del maletero, la garantía y el precio.

Para que la comparación sea homogénea, hemos seleccionado modelos de estas marcas agrupados en tres categorías: urbanos, SUV y SUV de gran tamaño. En cada una de ellas se analizan las características de los vehículos incluidos, teniendo en cuenta sus distintas configuraciones de asientos y condiciones de carga, para ofrecer una visión clara de las alternativas disponibles y de su adaptación a las necesidades de una familia.

El objetivo es identificar qué alternativas se adaptan mejor a las distintas necesidades de una familia, tanto en el uso diario como en los desplazamientos de larga distancia.

¿Cuánta autonomía necesita una familia?

La autonomía que necesita una familia depende de los kilómetros recorridos, la frecuencia de los viajes largos y las posibilidades de recarga.

Para realizar esta comparativa, hemos seleccionado cinco marcas que comercializan coches 100 % eléctricos con características adecuadas para el uso familiar: Kia, Hyundai, BYD, Toyota y Tesla.

El análisis tiene en cuenta la autonomía homologada combinada de sus modelos (WLTP), así como los tiempos de recarga rápida del 10 % al 80 %, dos factores importantes a la hora de planificar los desplazamientos diarios y los viajes largos con niños y equipaje.

Las cifras corresponden a los modelos de cada marca que se han incluido en la comparativa, por lo que no representan necesariamente las prestaciones de toda su gama.

Marca Modelo urbano Autonomía Modelo SUV Autonomía Modelo SUV grande Autonomía KIA EV2 Hasta 444 km EV5 Hasta 530 km EV9 Hasta 563 km Hyundai Inster Hasta 370 km IONIQ 5 Hasta 570 km IONIQ 9 Hasta 620 km BYD Dolphin Surf Hasta 220 km Sealion 7 Hasta 502 km Tang Hasta 530 km Toyota Sin equivalente - bZ4X Hasta 569 km Sin equivalente - Tesla Sin equivalente - Model Y Hasta 657 km Model X Hasta 609 km

Los tiempos de recarga varían en función de la arquitectura eléctrica de cada fabricante, la potencia máxima admitida y la tecnología de carga rápida disponible:

Kia: la arquitectura eléctrica de 800 voltios está disponible en determinados modelos, como el EV6 y el EV9, que permiten recargar del 10 % al 80 % en aproximadamente 18 y 24 minutos, respectivamente.

la arquitectura eléctrica de 800 voltios está disponible en determinados modelos, como el EV6 y el EV9, que permiten recargar del 10 % al 80 % en aproximadamente 18 y 24 minutos, respectivamente. Hyundai: algunos modelos, como el IONIQ 5, el IONIQ 6 y el IONIQ 9, cuentan con arquitectura de 800 voltios. El IONIQ 5 y el IONIQ 6 pueden pasar del 10 % al 80 % en aproximadamente 18 minutos en estaciones de 350 kW.

algunos modelos, como el IONIQ 5, el IONIQ 6 y el IONIQ 9, cuentan con arquitectura de 800 voltios. El IONIQ 5 y el IONIQ 6 pueden pasar del 10 % al 80 % en aproximadamente 18 minutos en estaciones de 350 kW. BYD: en puntos de carga rápida de hasta 85 kW, algunos de sus modelos como el BYD Dolphin Surf necesitan entre 26 y 30 minutos para pasar del 10 % al 80 %.

en puntos de carga rápida de hasta 85 kW, algunos de sus modelos como el BYD Dolphin Surf necesitan entre 26 y 30 minutos para pasar del 10 % al 80 %. Toyota: admite carga rápida de hasta 150 kW y pasan del 10 % al 80 % en unos 28 minutos.

admite carga rápida de hasta 150 kW y pasan del 10 % al 80 % en unos 28 minutos. Tesla: ofrece cargas ultrarrápidas de hasta 250 kW en su red de supercargadores, capaces de recuperar unos 280 km de autonomía en aproximadamente 15 minutos.

¿Cuál es el precio de un coche eléctrico?

Entre las marcas comparadas, los precios de partida van desde los 20.140 euros del BYD Dolphin Surf Active hasta los 124.990 euros del Tesla Model X Plaid. Los importes que aparecen a continuación corresponden a los precios recomendados de venta (PVPR), sin aplicar ayudas públicas ni descuentos adicionales.

Se trata de los precios correspondientes a las versiones y acabados indicados de cada modelo. Cualquier equipamiento opcional o extra puede incrementar el precio final.

Marca Modelo urbano PVPR Modelo SUV PVPR Modelo SUV grande PVPR KIA EV2 Desde 29.450 € EV5 Desde 46.070 € EV9 Desde 69.670 € Hyundai Inster Desde 24.706 € IONIQ 5 Desde 44.790 € IONIQ 9 Desde 70.080 € BYD Dolphin Surf Desde 20.140 € Sealion 7 Desde 47.990 € Tang Desde 72.000 € Toyota Sin equivalente - bZ4X Desde 43.000 € Sin equivalente - Tesla Sin equivalente - Model Y Desde 40.990 € Model X Desde 114.990 €

Los precios indicados son orientativos y se corresponden con el precio de venta al público recomendado.

El importe definitivo puede variar en función de las promociones comerciales, las condiciones de financiación, la versión elegida y las posibles ayudas públicas. Para consultar el coste final, se aconseja revisar las ofertas actualizadas de cada fabricante.

¿Qué maletero necesita una familia?

La capacidad del maletero que necesita una familia depende del tamaño del coche y del uso que vaya a darle. El espacio interior, el volumen de carga y la comodidad de las plazas traseras son aspectos fundamentales cuando se viaja con niños.

También conviene valorar la facilidad para instalar sillitas infantiles, los espacios de almacenamiento y las conexiones para cargar dispositivos durante los desplazamientos.

La capacidad del maletero varía en función del tamaño y el tipo de vehículo, por lo que resulta útil comparar las distintas gamas con un mismo criterio: el volumen de carga trasero con cinco plazas disponibles o, en su defecto, cuatro plazas (Hyundai Inster y BYD Dolphin Surf Active).

En los modelos de siete plazas, se considera la tercera fila abatida, mientras que en los de cuatro y/o cinco plazas se mantiene la configuración habitual, sin desplazar ni abatir los asientos. Marcas como Kia, Hyundai, Toyota, BYD y Tesla ofrecen alternativas con diferentes capacidades, desde coches compactos hasta SUV de gran tamaño.

Marca Modelo urbano Capacidad Modelo SUV Capacidad Modelo SUV grande Capacidad KIA EV2 362 L (403 L con banqueta adelantada) EV5 566 L EV9 333 L (7 plazas) / 828 L (5 plazas) Hyundai Inster 280 L (351 L con banqueta adelantada) IONIQ 5 520 L IONIQ 9 338 L (7 plazas) / 908 L (5 plazas) BYD Dolphin Surf 308 L Sealion 7 520 L Tang 235 L (7 plazas) / 940 L (5 plazas) Toyota Sin equivalente - bZ4X 452 L Sin equivalente - Tesla Sin equivalente - Model Y 854 L Model X 420 L (6 plazas) / 1.111 L (5 plazas)

¿Qué coche eléctrico ofrece una garantía mayor?

Kia ofrece la garantía de serie más larga de las cinco marcas comparadas, con 7 años o 150.000 km.

Para elegir un coche eléctrico, la autonomía y el precio no son los únicos factores que conviene tener en cuenta. La garantía del vehículo y otras prestaciones también pueden marcar la diferencia a largo plazo.

Marca Garantía del vehículo Otras prestaciones Kia 7 años o 150.000 km Garantía transferible al siguiente propietario si se cumplen las condiciones. Cubre defectos de fabricación y montaje. El servicio de asistencia es gratuito durante los primeros 3 años. La garantía es válida en más de 20 países europeos. Más de 180 puntos de servicio. Hyundai 5 años sin límite de kilometraje Asistencia en carretera y de pintura durante los 5 años y cobertura antiperforación de 12 años. 3 años de garantía en recambios originales. BYD 6 años o 150.000 km Asistencia en carretera durante 2 años ante imprevistos, incluyendo servicios de remolque si fueran necesarios y reparaciones in situ. Toyota 3 años o 100.000 km Asistencia en carretera Toyota Eurocare gratuita durante los 3 primeros años. Garantía renovable con el mantenimiento anual hasta 15 años o 250.000 km (Toyota Relax). Batería: 8 años o 160.000 km si pierde más del 30 % de capacidad y hasta 10 años o 1.000.000 km con Battery Care, con revisiones periódicas. Tesla 4 años u 80.000 km Asistencia en carretera y transporte del vehículo hasta 800 km al Centro de Servicio de Tesla más cercano.

¿Cuál es el mejor coche eléctrico para familias?

Tras analizar los principales factores, Kia se posiciona como una de las opciones eléctricas familiares más completas y equilibradas del mercado. Su gama abarca diferentes necesidades, desde modelos urbanos y compactos como el EV2 hasta SUV de gran tamaño y siete plazas como el EV9.

A esta variedad se suma una garantía de siete años o 150.000 kilómetros, una de las coberturas comerciales más amplias entre las marcas analizadas, que refuerza su propuesta para quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica.

Autonomía: el Kia EV9 alcanza hasta 563 kilómetros de autonomía homologada, una cifra que permite cubrir numerosos desplazamientos diarios y viajes largos.

el Kia EV9 alcanza hasta 563 kilómetros de autonomía homologada, una cifra que permite cubrir numerosos desplazamientos diarios y viajes largos. Precio: la gama eléctrica de Kia ofrece opciones para distintos presupuestos, desde los 29.450 euros del EV2 hasta los 69.670 euros del EV9.

la gama eléctrica de Kia ofrece opciones para distintos presupuestos, desde los 29.450 euros del EV2 hasta los 69.670 euros del EV9. Gama para familias: Kia ofrece distintas opciones de espacio, desde los 362 litros de maletero del EV2 hasta los 828 litros del EV9 con la tercera fila abatida.

Kia ofrece distintas opciones de espacio, desde los 362 litros de maletero del EV2 hasta los 828 litros del EV9 con la tercera fila abatida. Garantía: la marca ofrece siete años o 150.000 kilómetros de cobertura general, una de las garantías comerciales más amplias del mercado. Supera en duración temporal las coberturas estándar de Hyundai, BYD, Toyota y Tesla, aunque Hyundai ofrece cinco años sin límite de kilometraje. A esta cobertura se suma una red consolidada de más de 180 puntos de servicio repartidos por todo el territorio nacional, que permite respaldar esta promesa de atención y asistencia posventa.

la marca ofrece siete años o 150.000 kilómetros de cobertura general, una de las garantías comerciales más amplias del mercado. Supera en duración temporal las coberturas estándar de Hyundai, BYD, Toyota y Tesla, aunque Hyundai ofrece cinco años sin límite de kilometraje. A esta cobertura se suma una red consolidada de más de 180 puntos de servicio repartidos por todo el territorio nacional, que permite respaldar esta promesa de atención y asistencia posventa. Recarga rápida: algunos de sus modelos como el EV6 y EV9 con arquitectura de 800 voltios pueden pasar del 10 % al 80 % de batería en aproximadamente 18 y 24 minutos, respectivamente.

algunos de sus modelos como el EV6 y EV9 con arquitectura de 800 voltios pueden pasar del 10 % al 80 % de batería en aproximadamente 18 y 24 minutos, respectivamente. Conclusión: Kia se posiciona como una opción equilibrada y completa para dar el salto al coche eléctrico familiar.

Bibliografía