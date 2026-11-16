Judith, conductora de autobús en España: "Puedo estar 15 horas diarias fuera de casa, son unas condiciones muy duras"

La edad media al volante de un autobús en España roza los 49 años, según los datos sectoriales de Confebus. Las empresas alertan de que el relevo generacional no hace presencia, es complicado atraer a un público joven cuando descubren la letra pequeña.

Algo que algunos conductores profesionales exponen desde las redes sociales, como es el caso de Judith (@judithenruta92). "Puedo estar 15 horas diarias fuera de casa, son unas condiciones muy duras", explica.

La profesional detalla cómo suele operar en sus jornadas laborales a través de la normativa de los descansos diarios, distinguiendo entre el reducido y el normal.

Vista desde el asiento trasero en el autobús. Istock

Empezando por el primero de ellos, este consiste en un reposo de nueve horas, que al restarlo a las 24 horas del día , se obtienen las 15 horas de jornada.

Sin embargo, tal y como relata la conductora, el reglamento establece que este esquema solo permite aplicarse un máximo de tres veces por semana. Los días restantes, se exige cumplir con la pauta ordinaria de 11 horas ininterrumpidas, situando al servicio en un tope de 13 horas.

Entonces, ¿Dónde está la trampa? recalca Judith. Pues bien, si a esas 12 horas de jornada se le añade la pausa intermedia de tres horas, el chófer pasa en realidad 15 horas al día fuera de casa.

Esta realidad representa la crisis estructural que expone el informe internacional de la IRU en colaboración con Confebus, reflejando un déficit de 6.000 conductores a fecha de julio. Una tasa de escasez del 8%, por encima del 7% registrado en otros países como Alemania.

Los datos confirman que el 81% de los operadores españoles afrontan dificultades severas o muy severas para contratar conductores.

La patronal advierte de que el relevo se complica por una combinación de factores que van desde las barreras regulatorias y los elevados costes para obtener las cualificaciones, hasta el cambio en las expectativas laborales de las nuevas generaciones, reacias a asumir jornadas de disponibilidad extensas.

Para mitigar esta brecha demográfica, el sector ha comenzado a buscar otros apoyos orientados a contratar a nuevos perfiles.

Uno de cada cuatro conductores ya es extranjero y las mujeres representan el 17% de la plantilla profesional

Se trata de una cuota femenina superior a la de otros ámbitos del transporte profesional.

Aunque desde el organismo insisten en que la profesión ofrece empleo estable, remuneración comparativa y la posibilidad de regresar a casa de forma regular, asimismo exigen medidas urgentes de formación para captar a jóvenes y aumentar la visibilidad.