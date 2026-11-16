La industria del coche eléctrico reclama un pacto de Estado para garantizar su futuro hasta el final de la década

La industria del coche eléctrico reclama a los partidos políticos un pacto de Estado para garantizar el avance de la movilidad eléctrica en España hasta 2030. Todo ello con el fin de evitar la parálisis de la electrificación del transporte en un momento en el que la transición al coche eléctrico empieza a despuntar.

La Asociación Empresarial de Movilidad Eléctrica (Aedive), la Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU) y la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE) han presentado una hoja de ruta integrada con 12 puntos, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, para garantizar la estabilidad regulatoria.

Las tres asociaciones reclaman una estrategia plurianual de electromovilidad, garantizando la coordinación efectiva entre administraciones mediante una mesa interministerial permanente. Una demanda que no es de extrañar si se tiene en cuenta que los fabricantes han invertido más de 30.000 millones de euros en España para la producción de modelos electrificados.

Daniel Pérez, presidente de AORU y consejero delegado de Zunder, asegura a este medio que "España tiene mucho que ganar con la movilidad eléctrica y también mucho que arriesgar si pierde tiempo".

"La transformación de la automoción sigue adelante en Europa y en el mundo y las inversiones que definirán su futuro se están decidiendo ahora. Para un país con nuestro peso industrial, impulsar un mercado eléctrico sólido es también una forma de proteger el empleo y mantener nuestra capacidad de competir en los próximos años", explica el ejecutivo que representa los intereses de Allego, Electra, Fastned, Powerdot, Tesla y Zunder a través de AORU.

Lo cierto es que las tres asociaciones reclaman que el Gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre elabore en los 100 primeros días un "plan nacional de cumplimiento y supervisión de las obligaciones aplicables en materia de recarga, información, edificación, movilidad urbana y planificación de red".

Cabe apuntar que España cuenta, al cierre de los tres primeros trimestres del año, con un total de 58.075 puntos de recarga públicos operativos, según datos de la patronal de fabricantes de automóviles y camiones (Anfac).

Ahora bien, existen 17.965 postes que permanecen fuera de servicio, bien por encontrarse en mal estado, averiados o pendientes de conexión a la red de distribución eléctrica. Dicho de otra forma, el 23,6% de la infraestructura instalada está inoperativa. De lo contrario, España contaría con 76.040 puntos de recarga de acceso público.

No obstante, en los nueve primeros meses del año se instalaron 5.003 puntos de recarga, lo que supone una ralentización, en comparación con los 13.383 puntos que se instalaron entre enero y septiembre de 2025.

Incentivos y fiscalidad

Aedive, AORU y AUVE también demandan un "esquema de incentivos plurianual con convocatorias previsibles y la articulación del descuento directo en el punto de venta cuando sea jurídicamente viable, respaldado por una liquidación administrativa ágil hacia los concesionarios".

Conviene tener presente que el Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros para la compra de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables), está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Una demanda que coincide con la de los fabricantes, dado que está previsto que los fondos de dicho plan de incentivos se agoten a lo largo del presente mes de noviembre.

En lo que a fiscalidad se refiere, las tres asociaciones demandan que se garantice la "continuidad y simplificación de las deducciones fiscales por la adquisición del vehículo y sistemas de recarga, revisando el tratamiento fiscal del vehículo de empresa, el IVA aplicable y la recarga en el entorno laboral".

Asimismo, Aedive, AORU y AUVE piden incentivos específicos para furgonetas, taxis, VTC, autobuses, reparto de última milla y transporte pesado.

Red de recarga

Las tres asociaciones también reclaman que se establezcan "plazos máximos y verificables para la respuesta y ejecución de acometidas por parte de las distribuidoras, con la obligación de remitir informes trimestrales, motivar rigurosamente las denegaciones y ofrecer alternativas viables".

Además, exigen declaraciones responsables homogéneas, una ventanilla única digital, establecimiento de plazos máximos de respuesta vinculantes para todas las administraciones públicas y habilitación inmediata de esquemas de energización provisional mediante declaración responsable mientras se completa la tramitación definitiva.

Unas demandas que se complementan con facilitar la instalación de recarga en comunidades de propietarios y un compromiso del Estado de que ningún municipio de más de 5.000 habitantes distará a más de 30 minutos de un cargador rápido.

Asimismo, Aedive, AORU y AUVE demandan la publicación de un cuadro de mando trimestral oficial sobre el parque eléctrico matriculado, los puntos de recarga realmente operativos, los tiempos medios de conexión a red, las inversiones ejecutadas y la cobertura territorial, presentando un balance anual público.