BMW i3, el vehículo eléctrico con mayor autonomía del mercado español

La industria automovilística ha contado con numerosos modelos que han marcado a toda una generación. En el caso de BMW, la Serie 3 ha encarnado durante más de cinco décadas el placer de conducir con un marcado carácter deportivo y un diseño distintivo.

Ahora, la firma bávara ha incorporado a la octava generación del Serie 3, además de las versiones con motores de combustión de alta eficiencia y tecnología microhíbrida, una versión completamente eléctrica, denominada i3.

Se trata del segundo modelo de la Neue Klasse, tras el BMW iX3, que se reconoce fácilmente como una berlina deportiva.

El nuevo BMW i3 monta baterías de alto voltaje con celdas cilíndricas, motores eléctricos de alta eficiencia, tecnología de 800 V y funcionalidad de carga bidireccional. Además, los clientes podrán elegir entre dos versiones distintas, ambas con un motor eléctrico en el eje delantero y otro en el eje trasero.

El BMW i3 40 xDrive tiene una potencia total del sistema de 275 kW (374 CV) y cuenta con una batería de alto voltaje de 82,8 kWh, lo que le permite ofrecer una autonomía máxima de 710 kilómetros en el ciclo WLTP. El precio de partida de esta versión en el mercado español se sitúa en los 58.400 euros.

Por su parte, el BMW i3 50 xDrive tiene una potencia total del sistema de 345 kW (469 CV) y monta una batería de alto voltaje de 108,7 kWh, lo que le permite ofrecer una autonomía máxima de 912 kilómetros en el ciclo WLTP. El precio de partida de esta versión en España se sitúa en los 63.900 euros.

En lo que a tiempos de recarga se refiere, el BMW i3 40 xDrive tarda 21 minutos en recargar la batería del 10% al 80% en una estación de recarga rápida con corriente continua. Si la recarga se realiza en un poste de corriente alterna de hasta 11 kW de potencia, el modelo necesitará 8 horas y 15 minutos para recargar por completo la batería.

Silueta BMW i3. Imagen cedida

En el caso del BMW i3 50 xDrive, las potencias de carga de corriente continua garantizan que la batería del vehículo pase del 10% al 80% en 21 minutos. Además, en una estación de carga rápida de corriente continua, el BMW i3 50 xDrive puede recargar en diez minutos energía suficiente para recorrer hasta 423 km. Si la recarga se realiza en un poste de corriente alterna, el modelo necesitará 11 horas para recargar por completo su batería.

Lo cierto es que hablamos de una berlina de 4,76 metros de longitud, una anchura de 1,86 metros, una altura de 1,48 metros y una distancia entre ejes de 2,89 metros.

Diseño inconfundible

Lo cierto es que el nuevo BMW i3 llama la atención a primera vista gracias a un diseño inconfundible caracterizado por una distancia entre ejes más larga, voladizos más cortos y superficies llamativas.

La superficie acristalada retrasada se combina con los pasos de rueda marcadamente abombados para dotar a los hombros del coche de un excepcional carácter atlético. Los flancos están definidos por una llamativa línea de carácter que rebaja el centro de gravedad visual del nuevo BMW i3, acercándolo a la carretera.

Vista tres cuartos trasera del BMW i3. Imagen cedida

Asimismo, las manillas de las puertas del nuevo BMW i3 son escamoteables y se extienden automáticamente al desbloquear el coche. La parte delantera incluye una interpretación renovada de dos iconos del diseño: la parrilla doble de BMW y los faros gemelos.

La parte trasera del nuevo BMW i3 -con su disposición de luces marcadamente horizontal- irradia tanto avance técnico como precisión. Y los pronunciados pasos de rueda acentúan la postura ancha y deportiva de la berlina.

Interior centrado en el piloto

El nuevo lenguaje de diseño de la Neue Klasse no se limita al exterior. El habitáculo presenta una forma totalmente nueva de enfoque centrado en el conductor gracias al sistema de visualización y control BMW Panoramic iDrive.

Dicho sistema está compuesto del BMW Panoramic Vision, el BMW 3D Head-Up Display, la pantalla central y el volante multifunción.

Puesto de conducción BMW i3. Imagen cedida

En el nuevo BMW i3, el BMW Panoramic Vision y el BMW 3D Head-Up Display opcional proyectan información relevante para la conducción en el campo de visión del conductor. La pantalla central de 17,9 pulgadas está situada en el salpicadero y claramente orientada hacia el conductor.

El volante BMW de nuevo diseño, con un radio central en su parte superior, dispone de botones multifunción optimizados para que su uso resulte especialmente intuitivo.

En definitiva, el segundo modelo de la Neue Klasse de BMW es el vehículo con mayor autonomía del mercado español. Una apuesta a caballo ganador por parte de la firma bávara.