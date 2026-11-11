Stella Li (BYD): "Yangwang llegará a Europa para demostrar que la tecnología china puede competir en el lujo"

BYD, el grupo automovilístico chino líder en ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial, se halla inmerso en su nueva fase de expansión. Una fase que se caracteriza por iniciar operaciones industriales en Europa y por el despliegue de nuevas marcas en nuevos mercados.

Es lo que sucede con Yangwang, la enseña de lujo del consorcio chino que prepara su desembarco en el Viejo Continente. ¿Cuándo lo hará? "Aún estamos trabajando en los detalles", reconoce Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD y presidenta de BYD Américas, en un breve encuentro con EL ESPAÑOL-Invertia en Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

Y es que el emirato árabe fue el escenario elegido por BYD para celebrar dos hitos -con más boato que pompa-: la consecución de dos récords Guinness con el hiperdeportivo Yangwang U9 Xtreme y la presentación del Yangwang Altior, el modelo de lujo que desafía a enseñas como Rolls-Royce, Bentley o Mercedes-Benz Maybach.

Preguntada por cómo Yangwang entrará en un segmento tan de nicho y copado por los fabricantes europeos, Li asegura que tanto el U9 Xtreme como el Altior "son señales muy contundentes que demuestran la capacidad para competir con la tecnología china de BYD".

En relación al rendimiento de la compañía durante 2026, Li defiende que BYD "está teniendo un buen desempeño". Cabe apuntar que las ventas mundiales de la compañía acumulan un descenso del 2,1% en comparación con el ejercicio anterior, con un total de 3.621.744 unidades comercializadas entre enero y octubre.

"En los mercados internacionales, prácticamente hemos duplicado nuestro negocio. Incluso en China, donde el mercado en su conjunto ha caído entre un 20% y un 25%, BYD sigue ocupando el primer puesto en cuota de mercado", apunta la ejecutiva.

En cuanto a la expansión internacional, Li hace hincapié en que "BYD tiene un compromiso muy profundo y sólido con la industria y hemos asumido un fuerte compromiso con la región". Si bien "España está entre los candidatos" para contar con una instalación de BYD, la ejecutiva reconoce que "habrá que esperar algunos meses" para saber la decisión final.

Lujo chino calcado al inglés

Si hay algo que llama la atención en la presentación del Yangwang Altior es la similitud que guarda con Rolls-Royce. Concretamente, con el Ghost.

Preguntada por las diferencias entre el lujo italiano, el británico y el chino, Stella Li asegura que "el lujo de Yangwang es algo que representa nuestro prestigio".

"Los italianos transmiten su cultura y su historia pero se quedan ahí. Por su parte, el lujo en la cultura británica va ligado a la familia real, pero tampoco han ido más allá en ese ámbito. Con Yangwang tratamos de recuperar el legado y la tradición y ofrecer una visión de futuro", apunta la ejecutiva.

El Altior es una berlina eléctrica de 5,6 metros de longitud, 2,03 metros de ancho, 1,59 metros de alto y una distancia entre ejes de 3,5 metros.

Vista tres cuartos delantera del Yangwang Altior. Yangwang

"El Altior representa nuestra visión del futuro del lujo chino", reconoció Stella Li en la presentación del modelo en Abu Dabi.

El Yangwang Altior ofrece una disposición de cuatro asientos, una autonomía que supera los 1.000 kilómetros en el ciclo CLTC (el homologado en China) y la tecnología de carga Flash Charging.

Tanto se parece al Rolls-Royce Ghost que incluso incorpora el mismo sistema de apertura de puertas. De esta manera, las delanteras se abren hasta un máximo de 80 grados y las traseras hasta uno de 90.

Por si no fuera suficiente, la parrilla frontal del Yangwang Altior se ha concebido como una obra maestra de la alta joyería con una composición que reacciona a los cambios de luz, revelando nuevas profundidades y brillos a medida que cambia el ángulo de visión.

Silueta del Yangwang Altior. Yangwang

En el interior, el modelo destaca por una pantalla elevable de 21,4 pulgadas con alimentación eléctrica que permite disfrutar de contenidos de entretenimiento y compartir la pantalla durante las videoconferencias.

Además, el Altior tiene un maletero que cubica 532 litros y dos frigoríficos; el de la parte trasera, de 5,5 litros, ofrece un espacio de almacenamiento con control independiente y funciones de refrigeración y calentamiento.

El coche más rápido del mundo

BYD también aprovechó el evento en los Emiratos Árabes Unidos para batir dos récords mundiales: el de velocidad máxima alcanzada por un coche de producción en una sola dirección y el de velocidad máxima alcanzada por un coche eléctrico de producción en una sola dirección.

Una hazaña que se llevó a cabo en la autopista internacional Sheikh Khalifa Bin Zayed (E11), en la región de Al Dhafra en Abu Dabi con el hiperdeportivo Yangwang U9 Xtreme, un modelo eléctrico con 3.019 CV de potencia, el cual alcanzó los 503,17km/h.

Yangwang U9 Xtreme. Yangwang

En total, se cortó un tramo de carretera de 10 kilómetros, de los cuales la recta más larga disponible para las pasadas a alta velocidad medía siete kilómetros.

Al volante se encontraba Marc Basseng, piloto de carreras y de resistencia que ya guió al U9 Xtreme hacia su anterior récord de coche de producción en ATP Papenburg (Alemania) en septiembre de 2025 (cuando el modelo alcanzó los 496,22 km/h).

Lo cierto es que Yangwang consiguió batir el umbral de los 500 km/h con un modelo completamente eléctrico, una meta perseguida por la industria automovilística desde hace un siglo y que ha sido imposible de superar utilizando propulsores de combustión.