Geely E2: el eléctrico urbano chino que bate récords de producción por su precio y autonomía

El año 2026 ha sido el primer ejercicio en el que las automovilísticas han iniciado el despliegue de los modelos eléctricos urbanos.

Si bien el despliegue de los modelos eléctricos se inició con modelos de mayores prestaciones, destinadas a los bolsillos más acaudalados, esta segunda oleada pasa por convencer al mayor número de clientes posible.

Para ello, tanto los fabricantes europeos como los surcoreanos han lanzado al mercado numerosas alternativas de modelos destinados, principalmente, al uso urbano e interurbano. Los fabricantes chinos, por su parte, desarrollaron estos modelos hace algo más de dos años y a lo largo del último año comenzaron con su despliegue en diversos mercados europeos.

El Grupo Volkswagen, con la familia de eléctricos urbanos -formada por el Cupra Raval, el Volkswagen ID. Polo, el Skoda Epiq y el Volkswagen ID. Cross- que se fabrica en las plantas españolas de Martorell (Barcelona) y Landaben (Pamplona), Hyundai y Kia -con los Ioniq 3 y EV2, respectivamente- y Geely -con el E2- son algunos de los ejemplos que confirman esta tendencia.

Si bien las opciones europeas y surcoreanas parecen haber tenido un buen inicio de producción gracias a la demanda del Viejo Continente, la oferta de Geely se sitúa como una alternativa por precio y autonomía.

Prueba de ello es que el Geely E2 ha sido el primero en alcanzar el millón de unidades producidas en tan sólo dos años. Un registro que supera incluso al logrado por el gigante chino BYD con el desarrollo del Dolphin Surf, modelo que alcanzó el millón de unidades producidas en 27 meses.

El modelo probado por EL ESPAÑOL-Invertia corresponde a un Geely E2 Max+, es decir, el que cuenta con la dotación tecnológica más completa de la gama.

Frontal del Geely E2. Geely

Se trata de un modelo de 4,13 metros de longitud, una anchura de 1,80 metros, una altura de 1,58 metros y una distancia entre ejes de 2,64 metros. Con estas dimensiones, el modelo se encuadra en el segmento B, uno de los que acumulan mayor volumen de mercado.

Además, el Geely E2 tiene un maletero que cubica 375 litros, que alcanzan los 1.320 litros en caso de abatir la segunda fila de asientos, así como un maletero delantero con 70 litros de capacidad.

Dicho modelo incorpora una batería, desarrollada por el fabricante chino CATL, con 47 kWh de capacidad y química de ferrofosfato de litio (LFP).

Esto, unido a un motor eléctrico de 85 kW (115 CV), le permite contar con una autonomía eléctrica de 345 kilómetros en ciclo combinado, que alcanza los 497 kilómetros en el ciclo urbano.

Asimismo, el consumo medio combinado del Geely E2 se sitúa en los 15,5 kWh a los 100 kilómetros. Unos registros que se complementan con un peso que alcanza los 1.365 kilos. La velocidad máxima se sitúa en los 130 km/h, al tiempo que acelera de 0 a 100 km/h en 11,5 segundos.

En la prueba realizada, en la que se recorrieron más de 200 kilómetros por vías urbanas e interurbanas, el Geely E2 marcó un consumo de 12,6 kWh a los 100 kilómetros, lo que se sitúa por debajo de sus propias mediciones -declara un consumo de 12,8 kWh a los 100 kilómetros en el ciclo urbano-.

Silueta del Geely E2. Geely

En lo que a carga se refiere, el Geely E2 Max+ tiene una potencia máxima de 80 kW, lo que le permite recuperar del 30% al 80% de la capacidad de batería en 25 minutos. En el caso de la corriente alterna, la potencia máxima se sitúa en los 6,6 kW y permite recuperar la batería del 25% al 100% en 7,1 horas.

Además, el modelo incorpora de serie la funcionalidad V2L (Vehicle-to-Load), que permite utilizar la energía almacenada en la batería para alimentar dispositivos eléctricos externos.

Interior minimalista

El interior del Geely E2 destaca por su minimalismo. Dicho de otra manera: cuenta con pocos botones, algo característico de los fabricantes chinos y que choca frontalmente con las preferencias de conducción de los clientes europeos.

Para no faltar a la verdad, Geely ha incorporado en la consola central los botones del climatizador, así como otras alternativas disponibles en el volante multifunción y en la puerta del conductor, desde donde se pueden regular los retrovisores.

Interior Geely E2. Geely

Ahora bien, para la gran mayoría de acciones se ha de recurrir a la pantalla central de 14,6 pulgadas. Una pantalla que se complementa con un cuadro de instrumentos LCD de 8,8 pulgadas.

El sistema operativo Flyme Auto permite personalizar el escritorio y los accesos rápidos, utilizar ventanas flotantes, cambiar entre aplicaciones, emplear gestos táctiles y acceder a diferentes funciones mediante interacción por voz.

Dicho sistema operativo es compatible con 14 idiomas y admite actualizaciones remotas Over-The-Air (OTA, por sus siglas en inglés), permitiendo que las funciones digitales del automóvil evolucionen a lo largo de su vida útil. El equipamiento de serie incluye además conectividad Apple CarPlay y Android Auto, Bluetooth y conexión 4G.

Por si el espacio de almacenamiento no fuese suficiente, bajo la segunda fila de asientos se encuentra un espacio con 28 litros de cubicaje que permite aprovechar un espacio normalmente inutilizado. Además, frente al acompañante hay un cajón deslizante de 10 litros que sustituye a la guantera convencional.

Vista tres cuartos trasera del Geely E2. Geely

Entre los principales elementos de seguridad activa del Geely E2 destaca el frenado automático de emergencia, avisos de colisión frontal y trasera, asistente de maniobra evasiva, alerta de tráfico cruzado delantero y trasero, detección de presencia de ángulo muerto, aviso de cambio involuntario de carril y reconocimiento de señales de tráfico, entre otros.

Para hacer posible estas funciones, el Geely E2 combina cinco radares de ondas milimétricas y cinco cámaras, una arquitectura de percepción que permite ofrecer un total de hasta 23 funciones de seguridad activa. Además, en el acabado MAX+, la cámara panorámica 540 grados amplía la visibilidad del entorno al mostrar también la zona situada bajo el vehículo, lo que facilita las maniobras en espacios reducidos.

¿Su coste? El precio del Geely E2 Max+ en el mercado español se sitúa en los 27.940 euros. Ahora bien, en caso de sumarse a las campañas y la financiación ofrecidas por la marca, el coste del modelo se sitúa en los 20.485 euros.

Se trata de una tarifa que se sitúa por debajo de los modelos con los que compite. No es de extrañar si se tiene en cuenta que el desarrollo de los vehículos por parte de los fabricantes chinos es hasta 11.000 euros inferior en comparación con el de sus homólogos europeos.

En definitiva, Geely ha desarrollado un modelo urbano con el que plantar cara en un segmento que está llamado a democratizar la movilidad urbana. Un vehículo con el que ha batido récords de producción gracias a la acogida que ha tenido tanto en su mercado doméstico -donde se denomina Xingyuan- como en los mercados exteriores.