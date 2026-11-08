Luis Santiago (Powerdot): “Tenemos el objetivo de invertir 110 millones en España y Portugal hasta 2030”

Pragmáticos, ágiles y estratégicos. Tres adjetivos que definen la hoja de ruta de Powerdot, compañía dedicada a la instalación y gestión de infraestructura de recarga rápida y ultrarrápida para vehículos electrificados. Respaldada por cerca de 500 millones de euros de financiación, la firma opera ya en seis países europeos con más de 12.500 puntos de recarga.

Al frente de su red se encuentra Luis Santiago Pinto, CEO y cofundador. Ingeniero civil de formación, cuenta con una sólida trayectoria en gigantes como Uber, donde fue responsable del lanzamiento de Uber Green en el sur de Europa, impulsando la primera flota 100% eléctrica.

En el marco de consolidación en el mercado ibérico, dan un salto cuantitativo. En declaraciones a El Español, Pinto detalla su hoja de ruta para los próximos años en la península. "Tenemos un objetivo de invertir 110 millones hasta 2030, todo depende de las oportunidades, pero son solamente para infraestructura de recarga".

Estación de carga de Powedot. Cedida

Parte de esta estrategia pasa por el mercado de fusiones y adquisiciones. De hecho, la compañía se ha hecho con las operaciones en España y Portugal del operador británico InstaVolt, incorporando a su red 200 nuevos puntos que se suman a los más de 930 puntos que ya tienen disponibles y otros 800 en fase de construcción.

Frente a la tendencia de imitar a las gasolineras, Powerdot centra su modelo en la recarga en destino. El directivo sostiene que el 70% de los usuarios de vehículos eléctricos no puede disponer de un espacio de alimentación en su vivienda y, por lo tanto, depende de la red pública. "Si puedes cargar mientras haces la compra, la experiencia es bastante mejor que ir a una gasolinera a esperar", explica.

Una filosofía que se ha materializado a gran escala en la Comunidad Valenciana, región que han convertido en uno de sus mercados estratégicos tras destinar más de 10 millones de euros.

En el centro comercial L'Aljub de Elche, disponen del hub de recarga ultrarrápida más potente de España.

Se trata de una instalación de 1.300 kW de potencia con 45 plazas. "Fue una respuesta a la demanda que teníamos ahí", explica.

Sin embargo, sus aspiraciones van más allá. Respecto a la capital, matiza que los ritmos de apertura están condicionados por la infraestructura existente. "En los próximos meses se verán más estaciones de gran dimensión en Madrid, pero todo depende de la potencia disponible".

Trabas y competencia

Según el directivo, nuestro país, junto con Polonia, es uno de los mercados más complejos entre los seis países europeos donde operan. Mientras que en Portugal, Francia o Bélgica abrir un nuevo servicio requiere aproximadamente un año, en suelo español la tramitación burocrática y la conexión pueden demorarlo hasta cinco años.

Una brecha que se atribuye al exceso de licencias y lentitud en la concesión de potencia. "Habría que facilitar los procesos y crear una vía rápida", afirma.

En este sentido, el CEO apoya ampliar la dotación del Plan Auto +. Considera que, aunque ha llegado tarde, es un programa acertado que se percibe con claridad en las cifras del sector.

Frente al aumento de las ventas se encuentra el choque con la irrupción de las marcas chinas. Reconoce que la llegada de estos vehículos planteó un duro golpe para el mercado europeo, pero tras el salón de París y la reaparición de modelos como el mítico Citroën 2CV, parece que las tornas han cambiado.

"Antes creía que los chinos iban a ganar el mercado, pero creo que Europa ha traído una buena respuesta con precios competitivos", relata.

Respuesta rápida a las averías

Para mantener una disponibilidad de red del 99% y evitar estaciones fuera de servicio, la compañía acaba de poner en marcha un centro de reparación y logística en Oporto.

A través de esta instalación, Powerdot gestiona la compra centralizada de repuestos a escala europea y aplica criterios de economía circular, reacondicionando piezas defectuosas para darles una segunda vida.

Ya que los puntos fuera de servicio son una de las quejas principales, este periódico ha planteado al directivo cómo gestionan las averías para mantener una disponibilidad de red del 99%.

"Antes, cuando se rompía una pieza, los fabricantes tardaban casi 22 días en enviarla y el cargador se quedaba fuera de servicio todo ese tiempo. Con nuestro centro y el estocaje propio, enviamos los recambios a cualquier punto de Europa y reparamos las averías en menos de 24 horas".

Esta necesidad de almacenamiento se limita a los recambios, ya que en el apartado informático la independencia de la compañía es absoluta.

Powerdot dispone de un desarrollo interno que el ejecutivo considera su ventaja competitiva más relevante.

Además, las estaciones cuentan con una arquitectura modular que permite incrementar la potencia eléctrica según evoluciona la demanda, esquivando la obsolescencia tecnológica.

La obligación de descargar una aplicación distinta para cada operador suele ser un problema para el conductor. Frente a esta fricción, renuncian a obligar al usuario a descargar una plataforma exclusiva y apuestan por la interoperabilidad con plataformas generalistas.

Soluciones para flotas

Cada vez más empresas integran vehículos eléctricos en sus flotas —como VTC, taxis y transporte comercial— para optimizar y reducir sus costes.

Por ello, Powerdot ha desarrollado una línea específica con tarifas reducidas por volumen y funcionalidades como la facturación unificada a fin de mes.

Una vez disipados los recelos logísticos, el vector decisivo para la consolidación del vehículo eléctrico se traslada a la percepción del consumidor. En este sentido, Luis Pinto sostiene que el desafío reside en un cambio de hábitos.

"La tecnología está lista, falta un cambio de mentalidad en el usuario para entender que la recarga en destino sustituye a la gasolinera tradicional", afirma.