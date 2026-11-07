Elena, camionera en España: "Empiezo a las 6:30 de la mañana, venía de la hostelería y aquí encontré la tranquilidad"

No es ningún secreto que el sector de la hostelería se caracteriza por un ritmo frenético, largas jornadas y una alta exigencia diaria. Por esta razón Elena, camionera profesional, decidió subirse a una cabina. "Quería algo más tranquilo", explica.

La conductora trabaja en una gravera, concretamente en la que se encuentra situada en La Puebla de Montalbán, provincia de Toledo. En su jornada habitual se encarga del transporte de material.

"Mi día empieza a las 6:30 de la mañana", confirma a la televisión de Castilla-La Mancha. Una vez llega a la gravera, pasa por la báscula de pesaje donde recibe las instrucciones sobre el destino de la carga. "Muchos se sorprenden de que pueda meter el camión", aclara.

Camiones en carretera. Istock

Algo que muestra a través de redes sociales, recalcando la importancia de la mujer en el sector, ya que únicamente corresponde a un 2% en España. De hecho, Elena ha sido la primera mujer camionera en La Puebla de Montalbán. "Las mujeres no tenían sitio", destaca.

Y aunque mide 1,55, eso no supone un problema. Ha conseguido adaptar su puesto de conducción a sus necesidades. Muestra cómo el asiento lo ajusta al máximo y en los pedales del acelerador y freno utiliza unos tacos para circular cómodamente.

Incluso se divierte describiendo que dentro del camión se la ve "inmensa", aunque reconoce, que a la hora de bajar las escaleras de su camión quienes la ven quedan impresionados al encontrarse una mujer de su talla al frente de un transporte pesado.

Su marido quien tiene la misma profesión, en un primer momento no confió en que fuera capaz de conseguir los permisos de circulación. A lo que ella respondió tajante "en un año y medio los voy a tener".

El día a día de Elena, camionera profesional

Jorge, encargado de la gravera, quien la fichó, afirma que nuestra protagonista ha demostrado constancia, hace perfectamente su trabajo y se ha integrado completamente.

Aunque como siempre, los comienzos no son sencillos, tras experimentar un pequeño roce con una obra, pidió en un primer momento que no la volvieran a enviar allí, aunque pasados 10 minutos exigió que la mandaran de nuevo, demostrando lo que vale una mujer.

De hecho, sus compañeros, ya veteranos en la empresa reconocen no estar acostumbrados a la presencia de mujeres. Pero aseguran que se ha convertido en uno más, destacando que "no le da miedo a nada, se atreve incluso donde un hombre no se mete".