Los fabricantes europeos pierden su mina de oro en China y afrontan la ofensiva de las marcas asiáticas en casa

La transformación que vive el sector del automóvil aún está lejos de conocer sus límites. La industria automovilística europea, junto con la norteamericana, parecen dos de las grandes afectadas en comparación con China, centrada ahora en la expansión de sus operaciones.

Lo cierto es que los fabricantes europeos se ven asolados por una pérdida de cuota de mercado en China, el mercado automovilístico más grande del mundo, en un momento en el que las firmas asiáticas ganan presencia en el Viejo Continente.

Esto no sería preocupante si dicho mercado no provocase unas pérdidas millonarias, como ocurre en la actualidad. Y es que la pérdida de volumen en China pesa mucho más sobre los beneficios y el flujo de caja de lo que sugieren las cifras de venta, según un informe de Scope Ratings al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

¿Cómo se explica? China ya generaba márgenes desproporcionadamente altos para los fabricantes alemanes (Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz).

Por ejemplo, la contribución de las joint ventures chinas del Grupo Volkswagen fue de 4.400 millones de euros en 2019, mientras que en los primeros nueve meses de 2026 se registraron unas pérdidas de 100 millones de euros.

Lo cierto es que la nueva normalidad de los fabricantes alemanes pasa por lograr unos márgenes mucho más bajos que lo logrado en años atrás.

Una situación que se explica porque los vehículos eléctricos suelen tener márgenes de beneficio más bajos que los modelos de combustión, por lo que cada aumento de la cuota de mercado de los vehículos eléctricos reduce la rentabilidad de los fabricantes.

Así las cosas, desde Scope Ratings prevén que los márgenes EBIT del sector automovilístico se mantengan por debajo de su máximo de 2019 durante los próximos dos o tres años, a menos que los fabricantes logren mejorar los márgenes de los vehículos eléctricos o estabilizar los beneficios en China.

Y es que la caída de los márgenes provocada por los vehículos eléctricos ha durado más de lo que las empresas esperaban, al tiempo que los beneficios en China ya no son fiables.

Pese a todo, los fabricantes alemanes disponen de una liquidez combinada de 63.000 millones de euros, lo que les proporciona margen de financiación y tiempo para recortar costes y ajustar la capacidad productiva.

China supone la mayor incertidumbre para las calificaciones crediticias del sector en los próximos 24 meses. Si las tendencias actuales continúan, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz y otros fabricantes europeos tendrán que financiar la transición a los vehículos eléctricos y defender su mercado nacional partiendo de una base de beneficios más reducida.

Las ventas en China se hunden

Pero, ¿cuál ha sido el desempeño de los fabricantes automovilísticos alemanes en el mercado más grande del mundo?

Las ventas del Grupo Volkswagen en China entre enero y septiembre acumulan un descenso del 30,2% en la comparativa interanual, con un total de 1.378.800 unidades comercializadas, en un mercado que sólo se redujo un 21%. En el tercer trimestre del año, las ventas del gigante alemán del automóvil en China cayeron un 38,5%.

El Grupo BMW vive una situación similar. Las ventas del consorcio automovilístico bávaro cayeron un 11,2% hasta septiembre, mientras que el descenso en el tercer trimestre se situó en el 0,4%.

Mercedes-Benz también señaló a China como la principal fuente de presión. En los nueve primeros meses del año, las ventas del grupo con sede en Stuttgart acumularon una caída del 29%, con 297.000 unidades. En el tercer trimestre, las ventas del Grupo Mercedes-Benz descendieron un 12% en la comparativa interanual.

Competencia china en Europa

Los fabricantes chinos también están ganando cuota de mercado en Europa. Los cuatro principales fabricantes chinos -el grupo Geely, que incluye a Volvo, BYD, SAIC Motor y Chery Automobile- alcanzaron el 11% del mercado en los primeros nueve meses de 2026, lo que supone un fuerte aumento respecto al 7,2% del año anterior, según datos de la patronal europea de fabricantes automovilísticos (Acea).

Hasta ahora, las marcas chinas han restado cuota principalmente a Stellantis, Toyota, Renault y Hyundai. En el caso de Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz, la presión se manifiesta en forma de costes elevados y precios más bajos, más que en los volúmenes de ventas.

Aunque Volkswagen sigue siendo el líder del mercado de vehículos eléctricos de batería en Europa, con 586.100 unidades comercializadas hasta septiembre y un aumento de los pedidos de modelos de batería -gracias también al lanzamiento de la familia de urbanos que se produce íntegramente en España-, la dirección ha señalado que la competencia en Europa está aumentando.

Tanto BMW como Mercedes-Benz registraron unas ventas ligeramente mejores en Europa durante los nueve primeros meses del año, con alzas del 8,6% y del 5%, respectivamente. El crecimiento proviene principalmente de los vehículos eléctricos, donde los márgenes de beneficio son menores y la competencia -también por parte de las importaciones chinas- es más feroz que en el caso de los coches con motor de combustión.

Más servicios financieros

Dado que la rentabilidad del sector manufacturero se debilita, los fabricantes automovilísticos se apoyan en los servicios financieros para revertir la situación.

Mercedes es el mejor ejemplo de ello. En el tercer trimestre, Mercedes-Benz Financial Services generó un EBIT ajustado de 445 millones de euros, lo que supone un aumento del 42% con respecto al mismo trimestre del año anterior. La dirección señaló que la contribución de los servicios financieros ayudó de manera significativa a estabilizar los beneficios.

Ahora bien, según Scope Ratings, hay dos factores que pueden reducir el apoyo de los servicios financieros.

Por un lado, los valores residuales. Y es que los vehículos eléctricos, que conservan menos su valor, representan una parte cada vez mayor de las carteras de leasing, mientras que los coches de motor de combustión de segunda mano están perdiendo atractivo.

Por otro, los costes de financiación: las sólidas calificaciones crediticias de los fabricantes permiten a sus divisiones financieras refinanciar la deuda a bajo coste.

De esta manera, una rebaja de la calificación, vinculada al deterioro del flujo de caja industrial, elevaría ese coste y haría que las ofertas de leasing y préstamos de las divisiones financieras resultaran menos atractivas para los clientes.

Matthias Hellstern, director de calificaciones corporativas de Scope Ratings, asegura que "el cambio estructural al que se enfrenta el sector obligará a los fabricantes a operar con unos beneficios persistentemente más bajos procedentes de China -su mercado más rentable hasta hace poco- y a esforzarse más por defender su cuota de mercado en Europa".

"Las divisiones de financiación cautiva de los fabricantes de vehículos no pueden seguir reforzando indefinidamente los beneficios y la calidad crediticia si la parte industrial del negocio no logra adaptarse a los nuevos retos", apunta Hellstern.

Con todo, desde Scope Ratings consideran que los balances de los fabricantes alemanes siguen siendo sólidos, por lo que la dirección puede seguir invirtiendo en nuevas tecnologías, incluidos vehículos eléctricos de batería más atractivos, al tiempo que financia la reestructuración necesaria para reducir costes y ajustar la capacidad a una demanda más débil.