El automóvil pide prolongar las ayudas al coche eléctrico tras firmar el mejor mes de octubre en ventas desde 2007

Las ventas de vehículos en España continúan con su tendencia alcista buscando recuperar los registros prepandemia. Las matriculaciones en octubre alcanzaron las 98.487 unidades, lo que supone el mejor registro desde 2007 y un 1,8% más en la comparativa interanual.

Y lo hizo pese a contar con dos días laborables menos que en octubre de 2025. Lo cierto es que buena parte de este crecimiento se explica por las ayudas del Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros para la compra de modelos electrificados.

Ahora bien, estos fondos se agotarán este mes de noviembre por lo que la industria del automóvil pide con urgencia una prórroga para que no se paren las ventas de eléctricos.

Y es que las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) crecieron un 43,1% en octubre, con un total de 31.044 unidades comercializadas y supusieron el 31,5% del mercado.

De ellas, 16.425 unidades correspondieron a unidades completamente eléctricas, lo que supone un alza del 81,2% en comparación con el mismo mes del año anterior. Asimismo, las matriculaciones de modelos híbridos enchufables en octubre alcanzaron las 14.619 unidades, un 15,7% más en la comparativa interanual.

Con todo, las matriculaciones de turismos en España en los 10 primeros meses del año registraron un crecimiento del 6,2% en la comparativa interanual, hasta las 1.010.545 unidades, una cifra que aún se sitúa por debajo de los registros de 2019.

De esta manera, las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y distribuidores oficiales e independientes (Ganvam) prevén que el mercado automovilístico español cierre 2026 "por encima del 1,2 millones de ventas de turismos".

Lo cierto es que una de cada cuatro matriculaciones corresponde a un modelo electrificado. Entre enero y octubre se matricularon 248.343 turismos electrificados, lo que supone un 37,6% más en la comparativa interanual y una cuota de mercado del 24,5%.

De este monto, 131.411 unidades correspondieron a modelos híbridos enchufables, lo que supone un 32,3% más en la comparativa interanual y una cuota de mercado del 13%.

Asimismo, las compras de vehículos eléctricos en los 10 primeros meses del año registraron un alza del 44,1%, hasta las 116.932 unidades, lo que supone una cuota de mercado del 11,5%, tres puntos más en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

José López-Tafall, director general de Anfac, ha señalado que "los resultados de este 2026, con una cuota acumulada del 25% hasta octubre, demuestran que contar con herramientas adecuadas, un plan de ayudas ágil y una oferta de vehículos cada vez más amplia resulta clave para impulsar la demanda".

"Esta es la línea que España debe mantener en 2027, dando continuidad a las ayudas y a las condiciones que están permitiendo a más ciudadanos dar el paso hacia la electrificación. No debemos olvidar que la cuota de mercado de los vehículos electrificados en Europa todavía se sitúa diez puntos por encima de la española", ha apuntado el directivo cántabro.

De hecho, las compras de modelos electrificados han permitido que por primera vez las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos se hayan situado por debajo de los 100 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Entre enero y octubre, estas emisiones medias se sitúan en los 99,3 gramos, lo que supone 5,3 puntos porcentuales menos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Además, todos los canales de venta registran incrementos en las compras en el acumulado del año. El de los particulares -el más rentable para los fabricantes- acumula un alza del 7% hasta octubre, con un total de 470.966 unidades.

Las compras realizadas por el canal empresa también crecen un 4,2% en el acumulado de los 10 primeros meses del año, con un total de 349.681 unidades matriculadas. Asimismo, las compras realizadas por las alquiladoras hasta octubre aumentan un 8%, con 189.898 unidades.

Toyota, cinco años líder

En cuanto a las automovilísticas con más ventas en el mercado español, Toyota repetirá por quinto año consecutivo en lo alto del podio. Una situación que se explica por el liderazgo que ostenta en la tecnología híbrida no enchufable, la más demandada del mercado.

La multinacional nipona acumula en España un total de 88.247 unidades matriculadas, lo que supone un 8,9% más en la comparativa interanual. Cabe recordar que Toyota es el grupo con mayor producción y ventas a nivel mundial de forma ininterrumpida desde 2020 y volverá a serlo este año.

Tras ella se sitúa Volkswagen, con un total de 65.280 turismos matriculados entre enero y octubre, un 3,5% más en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

El podio lo cierra Renault. La multinacional francesa acumula 57.770 unidades comercializadas hasta octubre, lo que supone una caída del 14,7% en la comparativa interanual.

Dacia Sandero, 14 años líder

En lo que a modelos se refiere, el Dacia Sandero volverá a repetir como el vehículo más comercializado en España. Una situación que se repite de forma ininterrumpida desde hace 14 años.

El modelo de la marca rumana acumula hasta octubre un total de 29.210 unidades matriculadas, un 9,4% menos frente al mismo periodo de 2025.

El Seat Ibiza se sitúa en segunda posición, con 23.664 unidades matriculadas, un 23,3% más frente al mismo periodo de 2025.

El Toyota Corolla cierra el podio como el tercer modelo con más matriculaciones en España. El modelo nipón acumula 21.400 unidades matriculadas en España en los 10 primeros meses del año, un 16,9% más en la comparativa interanual.