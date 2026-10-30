Tata Motors completa la compra inicial de Iveco tras hacerse con el 89,42% por 3.429 millones

Tata Motors ha completado este viernes la liquidación inicial de su oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria recomendada sobre Iveco Group, tras hacerse con una participación del 89,42% de su capital social por un importe global de 3.429,5 millones de euros, lo que convierte al fabricante italiano de vehículos industriales en una filial indirecta del grupo indio.

En concreto, Tata Motors ha adquirido 238,16 millones de acciones ordinarias de Iveco Group a un precio de 14,40 euros por título, según han informado ambas compañías en un comunicado.

La operación se enmarca en el proceso de adquisición anunciado por los dos fabricantes y supone un nuevo paso en la integración de sus respectivos negocios de vehículos comerciales.

Tras completar esta primera liquidación, Tata Motors ha iniciado también una reorganización del consejo de administración y del marco de gobierno corporativo de Iveco Group para adaptarlos a su nueva estructura accionarial.

De esta forma, Natarajan Chandrasekaran ha sido nombrado presidente y consejero no ejecutivo de Iveco Group, mientras que Olof Persson continuará al frente de la compañía como consejero ejecutivo y consejero delegado.

Asimismo, P.B. Balaji y Girish Wagh se incorporan al consejo como consejeros no ejecutivos, junto a Guenter Butschek y Charles Nichols, que ejercerán como consejeros independientes. La nueva estructura también contempla la modificación de las comisiones del consejo de administración y de los documentos de gobierno corporativo.

Además, todas las acciones especiales con derechos de voto de Iveco Group que permanecían en circulación han sido recompradas sin contraprestación, por lo que ya no quedan títulos de esta clase.

La operación tendrá una nueva fase entre el 2 y el 6 de noviembre, ambos inclusive, cuando se reabrirá durante cinco sesiones bursátiles el periodo de aceptación de la oferta para que los accionistas que todavía no hayan acudido puedan vender sus títulos en las mismas condiciones económicas.

El plazo estará abierto entre las 8.30 y las 17.30 horas (CET), mientras que la liquidación de las acciones que se entreguen durante este periodo está prevista para el próximo 13 de noviembre.

Tata Motors comunicará posteriormente los siguientes pasos de la operación, entre los que figuran los procedimientos de adquisición voluntaria de acciones restantes, una posible exclusión de Bolsa mediante el mecanismo legal de adquisición forzosa en Países Bajos o una reorganización societaria posterior a la oferta.