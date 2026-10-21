UGT y CCOO denuncian "el peor recorte de derechos laborales" en Seat: "No aceptamos semejante agresión"

UGT y Comisiones Obreras (CCOO) han denunciado que el Grupo Volkswagen tiene la intención de aplicar "el peor recorte de derechos laborales" de la historia de Seat, barajando medidas como congelación salarial hasta el 2030, incremento por productividad, flexibilización de la jornada laboral o un recorte de plantilla.

"Ante la intención del Grupo Volkswagen de aplicar un plan de ahorro de costes denominado Group Target Picture (GTP), con medidas enormemente lesivas para los derechos laborales de las más de 660.000 personas trabajadoras del grupo, UGT y CCOO queremos dejar claro que no aceptaremos semejante agresión", han trasladado ambos sindicatos en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.

Con todo, "diga lo que diga el Grupo Volkswagen", los sindicatos han recordado que el actual convenio colectivo de Seat garantiza que a 1 de enero del 2027 se les abonará a los empleados una subida salarial correspondiente a la inflación al cierre de 2026, más los atrasos generados en una paga no consolidable.

"A CCOO y UGT no nos van a mover de nuestros objetivos, que pasan por garantizar la viabilidad de los cinco centros de trabajo, el empleo y la mejora de los derechos laborales, acordando para ello un Plan Industrial que garantice entre otras medidas, la asignación de una segunda plataforma 100% eléctrica de un segmento grande", han sentenciado.

Una segunda plataforma que el presidente y consejero delegado de Seat S.A., Markus Haupt, ya adelantó en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia que el futuro natural de Martorell pasa porque llegue esa segunda plataforma eléctrica.

Para CCOO y UGT, la apuesta para ser competitivos en vehículos y garantizar el futuro de Seat pasa por alianzas con fabricantes que permitan desarrollar plataformas más económicas y tecnológicamente más avanzadas, como ya están realizando otras marcas como Stellantis con Leapmotor, o Ford con Geely entre otras muchas.

Sin embargo, han lamentado que el Grupo Volkswagen parece carecer de estrategia para mejorar la competitividad en el campo del vehículo eléctrico, en un momento en el que se está agravando la situación financiera del grupo al venderse más coches eléctricos con poco margen de beneficio y menos de combustión que tienen mayores márgenes.

"La única estrategia que parece tener el grupo VW con este planteamiento de recortes es la de socializar las pérdidas fruto de sus decisiones, para poder seguir pagando buenos dividendos a los accionistas. UGT y CCOO no permitiremos que la competitividad del grupo Volkswagen se obtenga pisoteando la dignidad de las personas trabajadoras", han advertido.