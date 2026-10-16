Volkswagen, Stellantis y Renault electrifican su legado de coches pequeños para plantar cara a la oleada de modelos chinos

La 91 edición del Salón del Automóvil de París -que cerrará sus puertas el próximo domingo 18 de octubre- ha supuesto un importante cambio en comparación con las ediciones anteriores: los grupos automovilísticos europeos han decidido apostar por el desarrollo de modelos pequeños eléctricos o han tirado de nostalgia para recuperar aquellos vehículos que marcaron un antes y un después.

Los grupos automovilísticos Volkswagen, Stellantis y Renault aprovecharon la cita parisina para desvelar sus últimos lanzamientos, así como para dar una buena muestra de los vehículos que llegarán en el futuro.

Dicho de otra forma: han decidido apostar por la inversión con el fin de plantar cara al continuo desembarco de fabricantes chinos. Y la apuesta pasa ahora por el lanzamiento de modelos icónicos, pequeños y, sobre todo, eléctricos.

Un desembarco que no está previsto que aminore pese al compromiso alcanzado entre Bruselas y Pekín de reducir las importaciones de vehículos híbridos (tanto enchufables como no enchufables).

El último grupo automovilístico en sumarse a la era de la nostalgia ha sido Stellantis.

Y lo ha hecho con la presentación en sociedad de dos prototipos basados en modelos icónicos de la marca Citroën: el 2CV, tanto en su versión para pasajeros como en su versión furgoneta. Sin duda, son dos de los principales protagonistas del Salón del Automóvil de París.

En el caso del 2CV, Stellantis espera iniciar la producción de este modelo superventas -se comercializaron más de 5 millones de unidades entre 1948 y 1990- en 2028. Y su llegada al mercado será en versión completamente eléctrica y con un precio que partirá por debajo de la barrera de los 15.000 euros antes de ayudas.

Siueta del nuevo Citroën 2CV. Citroën

Pero el Citroën 2CV no fue el único guiño que hizo Stellantis a su legado. Fiat, otra enseña del consorcio francoitaloamericano, también desveló un prototipo del Multipla -sí, ese modelo que pasó a la historia del automóvil por su particular diseño y por contar con una fila de tres asientos en las plazas delanteras-.

El Fiat Multiplay es el nuevo prototipo de la marca italiana. Eso sí, desde la firma italiana no garantizan que este modelo finalmente entre en la línea de producción. En esta ocasión, el prototipo cuenta con configuración de cuatro o seis asientos -dos por fila- y con la posibilidad de combinar el espacio de un monovolumen, el carácter de un SUV y la versatilidad de un pick-up.

Arnaud Belloni, consejero delegado de Fiat, Abarth y Lancia, aseguró en un encuentro con periodistas en el Salón del Automóvil de París que "el legado es una gran ventaja frente a la competencia china. Pueden copiarnos, pero no pueden tomar nuestro legado".

"Es una gran ventaja competitiva. Es lo que llamo soft power (poder blando). El diseño retro o el uso del legado habla de tu arte y genera una conexión emocional. Funciona muy bien", explicó el directivo francés.

Renault, el primero en recuperar su legado

Lo cierto es que Stellantis ha decidido ahora apostar por su legado para hacer frente a los competidores chinos. No obstante, el Grupo Renault inició antes que nadie este movimiento.

Una estrategia que llevó a cabo Luca de Meo, actual consejero delegado de Kering. El consorcio automovilístico francés ya ha lanzado al mercado tres de sus modelos más icónicos: R5, R4 y, recientemente, el Twingo. Tres modelos que marcaron a varias generaciones.

Nuevo Renault Twingo eléctrico Renault

Eso sí, todos estos modelos han llegado al mercado como alternativas completamente eléctricas.

Ahora bien, la recuperación del legado por parte del Grupo Renault no fue la primera que llevó a cabo Luca de Meo. El ejecutivo italiano fue el máximo responsable del relanzamiento y resurgimiento del Fiat 500 a mediados de la década de los años 2000.

Volkswagen y su gama española de eléctricos urbanos

El Grupo Volkswagen, por su parte, aprovechó la cita parisina para desvelar su familia de modelos eléctricos urbanos. Una gama, formada por los Cupra Raval, Volkswagen ID. Polo, Skoda Epiq y Volkswagen ID. Cross, que se produce íntegramente en las plantas que el consorcio automovilístico alemán tiene en Martorell (Barcelona) y Landaben (Pamplona).

La estrategia de eléctricos urbanos ha contado con un gran respaldo por parte del mercado. Y es que, hasta la fecha, se han recibido más de 150.000 pedidos de estos modelos.

Vista tres cuartos delantera del Volkswagen ID. Polo, modelo que se fabricará en Barcelona. Volkswagen

Thomas Schäfer, miembro del Consejo de Administración del Grupo Volkswagen, consejero delegado de la marca Volkswagen y director de Brand Group Core, explicó en el Salón del Automóvil de París que con la familia de eléctricos urbanos "desarrollamos juntos donde las economías de escala y la rapidez son cruciales, al tiempo que creamos productos independientes con una identidad clara para cada marca".

Ahora bien, el gigante automovilístico alemán también aprovechó el Salón del Automóvil de París para desvelar el ID. Tiguan, el modelo que sustituye a los Volkswagen ID.4 e ID.5.

El caso del Grupo Volkswagen no pasa por electrificar su legado de coches pequeños, sino en lanzar nuevos modelos que se ajusten a las demandas europeas: modelos urbanos y con un precio asequible.

No obstante, el gigante alemán del automóvil también se sumó a la electrificación de su legado. Eso sí, no correspondía a un modelo pequeño, sino al ID. Buzz, la reinterpretación eléctrica de la furgoneta Volkswagen T1 de los años 60, que llegó al mercado en 2022.

¿Y China?

La cita parisina también sirvió para conocer el despliegue comercial de nuevas enseñas del gigante asiático. No es de extrañar si se tiene en cuenta que los márgenes que obtienen en el Viejo Continente estas automovilísticas son más elevados en comparación con su mercado doméstico.

Ahora bien, mientras que los fabricantes europeos apuestan por el despliegue de modelos eléctricos urbanos, los fabricantes chinos se centran en presentar modelos que superan los cinco metros de longitud.

BYD Atto 8, primer modelo en incorporar la recarga ultrarrápida. BYD

Si bien gigantes chinos ya asentados en varios mercados europeos aprovecharon el Salón del Automóvil de París para dar a conocer su nueva ofensiva de producto, otras utilizaron la cita parisina para darse a conocer.

En el primer caso, BYD, el grupo líder mundial en ventas de vehículos eléctricos, desveló el Atto 8, el primer modelo de la marca que estrena la tecnología de carga ultrarrápida 'Flash Charging'. Con esta tecnología, el modelo de más de 600 kilómetros de autonomía, permite recargar su batería del 10% al 97% en nueve minutos.

Se trata de un modelo de 5 metros de longitud completamente eléctrico que dispone de siete plazas.

XPeng también desveló en la cita parisina su buque insignia, el G9L. Se trata de un modelo de 5,12 metros que llegará al mercado español en una configuración de siete plazas.

Pero también se dieron citas nuevas enseñas chinas que preparan su llegada al mercado español de cara a 2027. Se trata de Aito y Avatr, dos enseñas surgidas hace cinco años y cuya oferta comercial pasa por desplegar modelos eléctricos de cinco metros de longitud.

En definitiva, el Salón del Automóvil de París de 2026 ha sido la primera de las últimas tres ediciones en las que los grupos automovilísticos europeos han presentado una nutrida gama eléctrica que destaca por sus ajustados precios y dimensiones.

A fin de cuentas, la solución pasaba por aprovechar su legado, algo con lo que no cuentan los fabricantes chinos.