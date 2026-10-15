Eranovum lanza su tercera inversión participativa con Fundeen para financiar 249 puntos de recarga en España

Eranovum, el operador español de puntos de recarga, acaba de lanzar con Fundeen su tercera ronda de inversión participativa desde 2025 y la segunda de este año.

El objetivo de esta ronda de financiación pasa por alcanzar los 1,94 millones de euros y un interés fijo anual del 9,25%. Un capital que permitirá financiar una cartera de 249 puntos de recarga en España, de los que alrededor de 215 puntos ya están operativos, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes conocedoras de la operación.

Los puntos restantes ya están construidos y se encuentran pendientes de conexión por parte de la distribuidora, con previsión de que entren en funcionamiento durante el primer semestre de 2027.

La cartera está formada por 92 puntos de recarga en corriente alterna (AC) y 157 en corriente continua (DC) ubicados principalmente en establecimientos comerciales y de restauración, entre ellos espacios de cadenas como Bauhaus, Cash&Carry y BM.

Álvaro Gutiérrez, country manager de Eranovum en España asegura que "esta operación responde a nuestra estrategia de movilizar capital de infraestructuras ya desarrolladas para seguir invirtiendo en nuevos proyectos".

La participación en esta nueva campaña está abierta a inversores particulares desde una aportación mínima de 500 euros. Además, contempla una cadencia de recuperación del capital a dos años, dentro de una estructura de financiación con un plazo contractual de cinco años.

Esta operación le permitirá a Eranovum recuperar parte de la inversión realizada en infraestructura de recarga y destinar esos recursos al desarrollo de nuevos proyectos de movilidad. De esta forma, la compañía combina la financiación participativa con su estrategia de crecimiento.

Casi 3 millones de euros alcanzados

Hasta la fecha, las dos primeras rondas participativas de inversión de Eranovum con Fundeen lograron movilizar 2,88 millones de euros a través de 862 inversiones correspondientes a 619 inversores únicos.

La primera de ellas, lanzada en 2025, permitió financiar 184 puntos de recarga en Sevilla y alcanzó su objetivo de 1,43 millones de euros en tan solo tres semanas.

La segunda operación captó otros 1,45 millones de euros para infraestructura de recarga en distintas ubicaciones españolas.

Con esta iniciativa, Fundeen suma su quinta operación de financiación participativa vinculada a la movilidad eléctrica. Además de los proyectos desarrollados con Eranovum y de la operación de Wenea, que movilizó 3,94 millones de euros, la plataforma financió anteriormente una operación de Remo por importe de 840.000 euros.

En conjunto, las cuatro campañas anteriores movilizaron 7,66 millones de euros.