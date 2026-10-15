La firma surcoreana apuesta por modelos con etiqueta ECO y CERO para facilitar la movilidad diaria.

Del coche urbano accesible al eléctrico: las propuestas de Kia para conquistar a nuevos conductores

Kia, la automovilística surcoreana del Grupo Hyundai, acaba de presentar su hoja de ruta para el final de la década. Una estrategia que pasa por ofrecer diversas tecnologías en los distintos mercados en los que opera.

Ya sea de modelos de combustión, microhíbridos (MHEV, por sus siglas en inglés) o tecnología completamente eléctrica. Estas dos últimas, además, se benefician de la etiqueta ECO y CERO de la Dirección General de Tráfico (DGT), lo que redunda en un beneficio a la hora de acceder a los centros urbanos.

Lo cierto es que durante el último año la multinacional surcoreana ha llevado a cabo una profunda renovación y ampliación de su portfolio de producto. Fruto de esta renovación de producto, Kia cuenta con dos modelos propicios para los recorridos urbanos: el Stonic y el EV3.

Vista tres cuartos trasera del Kia Stonic. Christian Colmenero Martín

En el caso del Stonic, se trata del segundo modelo más vendido por Kia en España tras el Sportage. La multinacional surcoreana ha sometido al Stonic a una segunda gran renovación que destaca por su diseño, tecnología y mejoras en la conectividad.

A nivel mecánico, el nuevo Kia Stonic cuenta con propulsores de combustión, con un motor de gasolina 1.0 T-GDI de 100 CV, y una versión microhíbrida de 115 CV, la cual se beneficia de la etiqueta ECO de la DGT.

Ambos sistemas de propulsión están disponibles con cambio manual de seis velocidades y automático de doble embrague y siete velocidades para la variante MHEV.

Este enfoque de doble sistema de propulsión refuerza el papel del modelo como vehículo de transición, que respalda una serie de estrategias de movilidad en los mercados europeos.

Pero el Stonic ha sufrido una profunda renovación exterior e interior. En el exterior, el nuevo modelo de Kia incorpora la filosofía de diseño Opposites United reconocible gracias a la firma luminosa Star Map, así como a unas rejillas delanteras e inferiores más prominentes.

En el interior, un elemento totalmente nuevo en el Stonic es la disposición panorámica de doble pantalla de 12,3 pulgadas cada una. Asimismo, Kia ha incorporado nuevos puertos USB-C de carga rápida, conexión inalámbrica para smartphone e iluminación ambiental.

Kia EV3, la alternativa eléctrica

La alternativa para conductores urbanos que desean acceder a la movilidad eléctrica es el Kia EV3. Se trata del modelo eléctrico más demandado en España con 3.828 unidades comercializadas en los nueve primeros meses del año.

Este SUV compacto ofrece hasta 605 kilómetros de autonomía en ciclo combinado y 773 kilómetros en el ciclo urbano.

El Kia EV3 es un modelo eléctrico que ofrece hasta 773 kilómetros de autonomía en ciclo urbano. Kia

¿Cómo se pueden alcanzar estas autonomías? Gracias a la tecnología i-Pedal y a un sistema de frenado regenerativo que ofrece al conductor más flexibilidad y control al separar el nivel de frenado regenerativo de la función de control de parada total.

A nivel tecnológico, el Kia EV3 es el primer modelo de la compañía en incorporar un asistente de Inteligencia Artificial basado en ChatGPT, el cual ayuda a mejorar la comprensión, el conocimiento y el disfrute del vehículo por parte del cliente.

El puesto de conducción del Kia EV3 está dominado por una triple pantalla panorámica (12,3'' + 5,3'' + 12,3'') en las que se combinan las funciones de entretenimiento, climatización y cuadro de instrumentos en un diseño limpio y tecnológico.

Como opción, el modelo puede incorporar un Head-up Display de otras 12,3'' en el que se visualiza toda la información necesaria en la línea de visión del conductor.

Puesto de conducción del Kia EV3 GT-Line Kia

Además, el modelo logra un excelente equilibrio entre mandos y controles táctiles para las funciones interiores que ayudan a minimizar la distracción del conductor.

El Kia EV3 también se caracteriza por su confort. De hecho, está dotado con el primer sistema HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) ultra compacto y de alta eficiencia del mundo.

Ello le permite proporcionar un confort constante en el habitáculo en todas las condiciones meteorológicas, maximizando la comodidad y minimizando el consumo de energía, sin comprometer la autonomía.

Este sistema ofrece a los pasajeros de los asientos delanteros hasta seis centímetros más de espacio para los pies en comparación con un sistema convencional.

En definitiva, tanto el Kia Stonic como el Kia EV3 encarnan lo mejor de dos tecnologías distintas y que facilitan la movilidad diaria, permitiendo disfrutar de las ventajas de una conducción más sostenible sin renunciar a la libertad de moverse por la ciudad.