Stellantis se abona a la nostalgia y prepara la llegada del nuevo Citroën 2CV, que será eléctrico y costará menos de 15.000 euros

La industria automovilística europea quiere revitalizar el mercado con el lanzamiento de modelos icónicos que marcaron a varias generaciones. Primero fue Renault, con el lanzamiento del R5 y del R4 y ahora Stellantis seguirá la misma receta.

El consorcio francoitaloamericano, propietario de marcas como Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Chrysler, DS, entre otras, acaba de desvelar en el Salón del Automóvil de París 2026 el Citroën 2 CV. Se trata de un modelo del que se produjeron más de 5 millones de unidades entre 1948 y 1990.

Ahora, Stellantis acaba de presentar un prototipo de este modelo cuya llegada a Europa está prevista para finales de 2028 y cuyo precio de partida (antes de ayudas) se situará por debajo de los 15.000 euros.

No es el único modelo de Citroën que apela a la nostalgia. La firma del doble chevrón también ha presentado el 2 CV Fourgonnette, es decir, la versión comercial del Citroën 2 CV. Todo ello será posible gracias al proyecto E-Car de Stellantis, el cual está basado en la plataforma STLA One.

John Elkann, presidente de Stellantis, aseguró que "Stellantis da respuesta a las demandas de muchos clientes europeos con la plataforma e-car, con el fin de hacer asequibles los vehículos eléctricos".

"Es una responsabilidad compartida con todos los accionistas e instituciones europeas", reconoció el ejecutivo.

Emmanuelle Cappellano, director de Operaciones de Stellantis en Europa ampliada, ha asegurado que el grupo "quiere aprovechar al máximo la ventaja competitiva que le confiere el carácter único de su emblemática marca, ofreciendo coches que, al tiempo que se nutren de su legado, miran hacia el futuro".

Lo cierto es que Stellantis ha presentado en la cita parisina un total de nueve prototipos de ocho marcas distintas. Entre todos ellos, los que más cerca están de llegar a producción son el Citroën 2 CV y el DS F3ver.

Ahora bien, el consorcio francoitaloamericano también desveló en el Salón del Automóvil de París el Fiat Multiplay, un prototipo que combina la versatilidad de un pickup con la comodidad y la flexibilidad de un SUV. Se trata de un vehículo modulable que puede llegar a ofrecer hasta seis plazas.

Prototipos Stellantis Salón Automóvil París 2026. Stellantis

La firma italiana Alfa Romeo también desveló el Cuorerosso, una visión destinada a materializarse en los segmentos clave del mercado, a través de arquitecturas multienergía, con modelos de hasta 4,7 metros de longitud y con potencial para incorporar versiones Quadrifoglio.

En el caso de Peugeot, la firma del león presentó el prototipo RCZ Vision, que incorpora la nueva tecnología "steer-by-wire" y ofrece un adelanto de la próxima generación de la experiencia a bordo de Peugeot, sobre todo gracias a Hypersquare y al nuevo Peugeot i-Cockpit.

Se trata de un prototipo que encarna la visión de la marca francesa sobre la movilidad eléctrica de alto rendimiento y eficiente.

La marca alemana Opel también desveló el , el cual encarna la visión de los futuros vehículos familiares, mostrando un diseño alemán más atrevido, más puro y aún más emotivo.

¿Llegará al mercado? Los que más cerca están de hacerlo son el Citroën 2 CV y el DS F3ver, los cuales se parecerán en un 90% a los prototipos desvelados. ¿El resto? Habrá que esperar a ver los planes del grupo, que obedecen al cumplimiento de la regulación europea.