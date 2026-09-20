Los mecánicos coinciden: "Para ahorrar con tu coche necesitas hacerle el mantenimiento a la caja de cambios"

Durante los pasados meses de julio y agosto, las averías relacionadas con los neumáticos, la batería o con el propio motor del coche acapararon más de tres de cada cuatro incidencias en carretera, así lo asegura el Barómetro de averías del Real Automóvil Club de España (RACE).

Para evitar este tipo de problemas, mecánicos como Juan José explican desde las redes sociales cómo "Para ahorrar con tu coche necesitas hacerle el mantenimiento a la caja de cambios".

El experto explica cómo a pesar de que muchos fabricantes sostienen que las transmisiones no requieren cuidados e incluyen pegatinas afirmando "que duran de por vida", su experiencia en el taller demuestra lo contrario. Tanto en cajas automáticas como en las manuales, el líquido y el filtro se deben sustituir periódicamente.

Imagen del conductor cambiando la palanca de cambios. Istock

"Los primeros síntomas de que hay una avería en la caja de cambios automática son que el coche empieza a hacer los cambios cuando no debe o directamente no los hace. El conductor puede notar que el coche se revoluciona en exceso y no pasa a la siguiente marcha (de esto se encarga una unidad de control), o se queda con una marcha muy larga y no reduce", explican desde el RACE.

Ignorar este cuidado preventivo suele derivar en fallos más graves cuyas reparaciones se sitúan entre los 1.000 y 2.000 euros. En el lado opuesto, se encuentran los mantenimientos preventivos posicionándose como la clave para estirar la vida de la caja de cambios.

Precisamente durante los meses de julio y agosto, las altas temperaturas, junto con los largos desplazamientos y el peso del equipaje, fuerzan drásticamente a los componentes del vehículo haciendo que aumente la exigencia térmica y mecánica sobre elementos clave como son los neumáticos y la propia transmisión, acelerando su deterioro.

De hecho, las incidencias relacionadas con los neumáticos correspondieron al 24,8%, 3,3 puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2025. Mientras que las averías relacionadas con el motor continuaron en primera posición con un 31,55 % a las que se suman los fallos de batería con un 20,7%.

El conjunto de estos tres fallos acumuló el 77,1% de las intervenciones. Por lo que tras estos meses de vacaciones, revisar el estado del vehículo y someterlo a un mantenimiento preventivo es fundamental para evitar averías mayores en el futuro.

"Estas cosas solo las dice quien quiere ayudarte", explica el mecánico. Su intención es mostrar la realidad que ocurre a diario bajo el techo del taller.

Según advierte, seguir la directriz del fabricante de no realizar el mantenimiento conduce inevitablemente a terminar con una avería grave o comprando un vehículo nuevo. "Así que si quieres ahorrar dinero, hazme caso, que me lo acabarás agradeciendo", concluye Juan José.