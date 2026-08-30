España cambia las normas: los semáforos dejarán de tener esta combinación de luces para evitar confusiones

La DGT aplicará nuevas normas de circulación a partir del 1 de octubre de 2026.. Reinhard Krull.

La Dirección General de Tráfico (DGT) prepara un paquete de medidas para mejorar la seguridad de los usuarios vulnerables. Entre estos se incluyen los peatones, quienes entre 2014 y 2023 representaron un 20 % de todas las muertes por accidente de tráfico en España, según un informe de Línea Directa.

Ante estos datos alarmantes, la DGT reformará la normativa a través del Real Decreto 518/2026 con una serie de cambios que entrarán en vigor a partir del 1 de octubre. Entre ellos, habrá uno relacionado con las luces de los semáforos.

Como norma general, ya no coincidirá la luz ámbar intermitente para los vehículos con la luz verde para los peatones. Actualmente, esta combinación se suele dar en pasos de peatones cercanos a rotondas o intersecciones para aligerar el tráfico.

3 de cada 10 atropellos ocurren en pasos de peatones

La medida responde a cifras inquietantes. Según la DGT, el 30 % de los atropellos ocurren en pasos de cebra, con el exceso de velocidad como principal factor de mortalidad, seguido de las distracciones de los conductores.

Por esta razón se pone el foco en los pasos de peatones. Si el semáforo para vehículos está en ámbar intermitente y el de los viandantes está en verde, deja lugar a situaciones de duda tanto para los peatones como para los conductores.

Y aunque los viandantes tienen prioridad, la DGT quiere eliminar ambigüedades que puedan terminar en accidentes.

Por eso, mientras los peatones estén autorizados a cruzar, la luz del semáforo de los vehículos será roja.

Cambios en el Reglamento General de Circulación

En esta misma línea, la DGT prepara más reformas del Reglamento General de Circulación. Por ejemplo, se dotará de entidad jurídica a los caminos escolares seguros, definiéndolos como aquel conjunto de vías acondicionadas para favorecer que los niños y niñas se trasladen a los centros escolares.

Los principales cambios, sin embargo, están relacionados con los motoristas, ciclistas y usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) tales como patinetes eléctricos. Respecto a los ciclistas, deberán llevar siempre casco sin importar la vía.

Por otro lado, los motoristas podrán circular por el arcén derecho cuando haya congestión del tráfico y haya un tramo señalizado para ello.

Eso sí, no podrán exceder los 30km/h. Además, los guantes protectores serán obligatorios en vías interurbanas y el calzado cerrado lo será en todos los tipos de carreteras (ciudad incluida). No cumplir estas medidas será sancionable con 200 euros de multa.

Los usuarios de patinetes deberán tener 15 años o más

Finalmente, los usuarios de VMP deberán tener por lo menos 15 años y tendrán que usar casco obligatoriamente. El chaleco reflectante también será obligatorio durante la noche o en situaciones de poca visibilidad.

De nuevo, infringir estas dos últimas medidas supondrá una multa de 200 euros. La mayoría de estas medidas entrarán en vigor a partir del 1 de octubre de 2026.