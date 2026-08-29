El automóvil chino se resiente de su guerra de precios interna: gana un 15% menos pese a incrementar el negocio un 8%

La industria automovilística china empieza a sufrir a nivel financiero la guerra de precios iniciada hace más de un año. La intensa competitividad en su mercado doméstico provocó que el beneficio de los principales fabricantes automovilísticos chinos y startups del sector se haya recortado un 14,6% en el primer semestre del año.

El beneficio conjunto de los consorcios BYD, Geely, Chery y las startups Leapmotor y XPeng entre enero y junio se situó en los 3.459,7 millones de euros. De hecho, Leapmotor fue el único que logró incrementar su beneficio en el primer semestre del año.

El resto acusó caídas del beneficio de hasta el 23,1%, como fue el caso de BYD, o incluso triplicó sus pérdidas, como fue el caso de XPeng.

La situación que atraviesa BYD es compleja. El mayor fabricante y vendedor de vehículos eléctricos a nivel mundial se vio afectado por una importante merma en su beneficio debido a la caída de las ventas, así como a las pérdidas derivadas de las fluctuaciones de los tipos de cambio.

En el primer semestre, las entregas de BYD cayeron un 15,1% en la comparativa interanual, hasta los 1.808.511 vehículos. Ni siquiera el crecimiento de las entregas en los mercados exteriores logró compensar el retroceso que sufre su mercado doméstico.

La debilidad de la demanda interna en China se explica por la transición y ajuste de las políticas de subsidios, así como la retirada de exenciones fiscales para la compra de vehículos eléctricos.

Sin embargo, BYD logró mejorar el margen de beneficio bruto consolidado, hasta situarlo en el 18,5%. Una situación que se explica por el desempeño de su negocio de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) en los mercados internacionales.

Con todo, BYD logró un beneficio neto atribuido de 1.577,2 millones de euros, un 23,1% menos, y ya supera en beneficios a Tesla (1.394 millones), Ford (1.072,9 millones), Renault (705 millones) y Stellantis (670 millones).

Geely y Chery, dos grupos automovilísticos que tienen actividad en España gracias a las joint venture que mantienen con Ford y Ebro, respectivamente, también recortaron sus ganancias en la primera mitad del año.

En el caso de Geely, el beneficio cayó un 1,7% en la comparativa interanual, hasta situarse en los 1.163,6 millones de euros. Un descenso derivado del tipo de cambio, de la caída de los subsidios gubernamentales, el aumento en los gastos de I+D y de distribución y venta.

Chery, por su parte, redujo su beneficio un 11,7% en los seis primeros meses del año, hasta situarlo en los 1.090,6 millones de euros. Una situación que se explica por las diferencias en el tipo de cambio, el aumento de gasto en I+D, el alza de los gastos administrativos, una mayor carga fiscal y una menor contribución de las empresas conjuntas y asociadas.

El negocio crece un 8%

En lo que a la cifra de negocios se refiere, el desempeño realizado en los mercados exteriores provocó que la facturación conjunta de estos cinco fabricantes chinos se incrementase un 8,2%, hasta alcanzar los 93.556,5 millones de euros.

Y todo ello pese a que las matriculaciones de vehículos a nivel mundial de estos cinco fabricantes se redujeron un 2,2% en los seis primeros meses del año, hasta situarse en las 5.111.366 unidades.

Esto explica que los fabricantes automovilísticos chinos intentan compensar con las exportaciones la caída de su mercado doméstico. No es de extrañar si se tiene en cuenta que es fuera de su mercado local donde consigue incrementar la rentabilidad.

Nuevamente, BYD fue el consorcio que tuvo un peor desempeño comercial dado que sus ingresos cayeron un 7,1% en el primer semestre, hasta situarse en los 44.058,4 millones de euros.

Pese a ello, BYD se sitúa entre los 10 fabricantes automovilísticos con la mayor facturación en el primer semestre del año.

Por tener clara la situación que vive la industria automovilística en la actualidad, BYD duplica en ingresos a Geely (22.220 millones de euros), iguala los de Tesla (44.379 millones) y supera los logrados por el Grupo Renault (30.252 millones).

Tanto Geely como Chery registraron incrementos en su cifra de negocios debido al desempeño de las exportaciones. Geely elevó sus ingresos un 15% hasta junio, con 22.220 millones de euros, mientras que Chery los incrementó un 1,2%, hasta los 18.240 millones.

Leapmotor hizo lo propio, con un alza en su facturación del 57,1%, hasta los 4.858 millones de euros, mientras que XPeng los redujo un 3,8%, hasta los 4.178 millones.

En definitiva, la industria automovilística china -con BYD y Geely a la cabeza- empieza a recoger los frutos de su expansión exterior, con incrementos de la facturación y mantenimiento de los márgenes. Buena muestra de ello es que ya se sitúan entre los fabricantes con mayor beneficio del mundo.

Sin embargo, la debilidad de la demanda de su mercado interno lastra su desempeño en el primer semestre. Lo que está claro es que la expansión exterior sustenta la caída del mercado doméstico y que continuará en los próximos meses.