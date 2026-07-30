Stellantis sale de pérdidas en el primer semestre al ganar 670 millones gracias al impulso del negocio en Norteamérica

Stellantis, el grupo automovilístico surgido tras la fusión de los consorcios PSA y FCA, cerró el primer semestre del año con un beneficio de 670 millones de euros, lo que supone dejar atrás las pérdidas de 2.256 millones registradas en el mismo periodo del ejercicio anterior.

El beneficio operativo ajustado entre enero y junio se triplicó hasta alcanzar los 1.733 millones de euros. Por su parte, el margen operativo ajustado fue del 2,1%, un guarismo que supone casi 1,4 puntos porcentuales más en comparación con el ejercicio anterior.

Lo cierto es que esta mejora obedece al desempeño que tuvo el consorcio francoitaloamericano en Norteamérica, región donde los envíos aumentaron un 27,1%, hasta los 824.000 vehículos. Asimismo, los ingresos obtenidos en Norteamérica registraron un alza del 21,2% en la comparativa interanual, hasta los 34.300 millones de euros.

Con todo, la cifra de negocios de Stellantis entre enero y junio aumentó un 3%, hasta los 81.614 millones de euros. Asimismo, los envíos del grupo en los seis primeros meses del año registraron un alza del 10,3%, hasta las 2.968.000 unidades.

En Europa, las ventas crecieron un 8,3% en los seis primeros meses del año, hasta los 1.399.000 vehículos, mientras que los ingresos tan sólo aumentaron un 0,6%, hasta los 30.800 millones de euros.

Antonio Filosa, consejero delegado de Stellantis, ha señalado que "con la implementación de nuestra estrategia FaSTLAne 2030 en marcha y los emocionantes lanzamientos de nuevos productos de este año a tiempo y según lo previsto, mantenemos la confianza en cumplir con nuestras previsiones financieras para 2026".

Cabe recordar que la nueva hoja de ruta de Stellantis pasa por una reducción de la capacidad productiva en Europa de 800.000 unidades para 2030, hasta los 3,85 millones de vehículos fabricados en la región.

Mantiene previsiones

El grupo ha confirmado sus previsiones para 2026. En ellas contempla un impacto negativo por los aranceles de EEUU de entre 1.000 y 1.200 millones de euros. En el primer semestre, los costes por los aranceles se mantuvieron en comparación con el año anterior en los 300 millones de euros.

Además, el consorcio francoitaloamericano prevé que el rendimiento del segundo semestre de 2026 se concentre en el cuarto trimestre, tras el cierre de la producción durante el verano del tercer trimestre y las continuas mejoras en el rendimiento operativo.