Es oficial: la DGT confirma que estos vehículos tendrán que pasar la ITV cada seis meses a partir de ahora en España

Los vehículos que demoran entre seis y 12 meses la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) manifiestan un 51% más de defectos graves, que aquellos que la realizaron en los tiempos establecidos. De la misma manera, los de mayor antigüedad también son los que más retrasan la inspección, de acuerdo con AECA-ITV.

Por ello destacan que el envejecimiento del parque móvil está relacionado con la falta de asistencia en los plazos de inspección. A ello se suma, una de las novedades sobre las autocaravanas implantadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) durante este 2026, actualizando así la publicada en 2023.

Con ella, se matizan los plazos de revisión dependiendo del tipo de vehículo, pudiendo ser autocaravanas (M) o furgones vivienda (N).

Imagen de una autocaravana en un bosque. Envato

Las autocaravanas deben acudir a la ITV a partir de los cuatro años desde su matriculación, los años previos están exentos. A partir de dicha edad la revisión pasa a ser bienal y al cumplir 10 años, anual.

En el caso de los furgones vivienda, la asiduidad es diferente, hasta los diez años es anual, mientras que pasada esa antigüedad pasa a ser semestral.

Desde la pandemia este tipo de vehículos han llenado las carreteras, pasando de 48.000 en 2025 hasta casi 137.000 unidades. De hecho, el próximo 12 de agosto, cuando tendrá lugar el eclipse solar total, este tipo de turismo se verá especialmente incrementado. Se prevé un movimiento de medio millón de vehículos caravaning, tal y como recalca la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar).

Aunque el problema llega con el déficit de infraestructuras, España dispone de 1.750 áreas para autocaravanas, menos de la mitad que las que tiene Italia casi tres veces menos de las que tiene Alemania y cuatro veces menos que Francia.

Entre las novedades también se suman las directrices sobre el estacionamiento, con lo que se podrá detenerse en los municipios sin ser excluidos, aunque los ayuntamientos contarán con la autoridad regulatoria del estacionamiento y parada en las vías urbanas.

Según los datos de Aseicar y Ganvam las matriculaciones de autocaravanas y campers aumentaron durante el pasado mes de junio, en comparación con el mismo mes del año anterior. Esto se debe en gran parte, al incremento de las matriculaciones de campers, mientras que las autocaravanas sufren un descenso del 12% en comparación con el mismo mes de 2025.

El crecimiento de las vacaciones sobre ruedas choca de lleno con la necesidad de aumentar las áreas de estacionamiento, tal y como destaca José Manuel Jurado, presidente de Aseicar, faltan 2.000 áreas para caravanas, especialmente en zonas cercanas a la costa. Un déficit que pone a prueba la convivencia de los turistas, especialmente durante estos meses.