Continental gana un 46% más en España en 2025 tras reducir sus aprovisionamientos

Continental Tires España, la filial del fabricante alemán de neumáticos, cerró el ejercicio 2025 con un incremento de su beneficio. En total, la filial española ganó 8,69 millones de euros, lo que supone un incremento del 46,3% en comparación con el ejercicio anterior, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Un desempeño que difiere de la matriz, la cual cerró el ejercicio 2025 con unas pérdidas de 165 millones de euros.

Este incremento se explica por una mejora del beneficio de explotación, el cual se situó en los 9,47 millones de euros, lo que supone un alza del 84,3% en la comparativa interanual. Dicha subida obedece también a una reducción de los aprovisionamientos, los cuales se situaron en los 349,6 millones de euros, un 2% más en comparación con el ejercicio anterior.

En lo que a ingresos se refiere, Continental Tires España los mantuvo en los 401,5 millones de euros. De esta manera, la sociedad española aportó el 2% de la cifra de negocios del grupo alemán.

De este monto, 424,5 millones procedieron del mercado nacional, un 0,9% más en la comparativa interanual; mientras que otros 2,5 millones se realizaron en Europa, un 9,6% menos; y otros 3,5 millones se hicieron fuera de Europa, un 34,1% menos que el año anterior.

Ahora bien, también es importante tener en cuenta que las devoluciones y rappels sobre las ventas se situaron en los 29 millones, un 3,9% menos que el ejercicio anterior, cuando alcanzaron los 27,9 millones.

La sociedad reconoce que "el mercado nacional de reposición de neumáticos reflejó una evolución positiva a lo largo de 2025. En el segmento consumer (turismos, furgonetas y 4x4-SUV), las ventas al canal (sell in) mostraron un ligero ascenso del 0,4%, mientras que las ventas al usuario final (sell out) crecieron un 4,6% en volumen y un 6,1% en valor".

Asimismo, Continental Tires España añade que "en el ámbito de vehículos industriales, los primeros datos del ejercicio apuntan a un aumento del 0,7% en el segmento camión/autobús durante el primer trimestre".

Ahora bien, la sociedad advierte de que "persisten retos vinculados al encarecimiento de las materias primas, la presión regulatoria y la necesidad de adaptación a nuevas tecnologías y modelos de movilidad".

A nivel laboral, la plantilla creció un 8,2% en la comparativa interanual, hasta alcanzar los 197 empleados.

Asimismo, los gastos de personal aumentaron un 19% en comparación con el mismo periodo del año anterior, llegando a los 17,4 millones de euros.

Previsiones

De cara al ejercicio 2026, las previsiones que maneja la compañía son positivas, "en línea con el crecimiento observado en 2025".

De hecho, Continental Tires España espera que el mercado de reemplazo continúe creciendo, "especialmente en los segmentos de turismo y vehículos industriales"