BMW recorta su beneficio en España un 4,4% en 2025 por el alza de los costes en la compra de vehículos a las fábricas

BMW Ibérica, la sociedad encargada de la actividad del consorcio automovilístico bávaro en España, cerró el pasado ejercicio con una caída en su beneficio del 4,4% en la comparativa interanual, hasta situarlo en los 38,4 millones de euros.

Dicha caída se explica por el alza de las compras intracomunitarias a fábrica. De esta manera, la filial de BMW en España abonó 2.487,1 millones de euros en este concepto, lo que supone un crecimiento del 8,2% en la comparativa interanual, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

De esta manera, la compañía no trasladó al precio de venta final el incremento de estos costes. Así las cosas, dado que los costes no fueron compensados por la cifra de negocios, el beneficio operativo de BMW Ibérica se redujo un 20,5% en 2025, hasta situarse en los 47,3 millones de euros.

Así las cosas, la facturación de la compañía en 2025 experimentó un crecimiento del 4% en la comparativa interanual, hasta situarse en los 2.537,5 millones de euros.

Por divisiones, tanto la de automóviles como la de motocicletas crecieron en comparación con el ejercicio anterior, del 4,4% (2.050 millones de euros) y del 9,8% (187,2 millones de euros), respectivamente.

Sin embargo, la división de recambios de BMW Ibérica recortó sus ingresos un 1,5%, hasta situarse en los 299 millones de euros.

La sociedad cerró el ejercicio con un récord de ventas de la marca BMW, las cuales alcanzaron las 45.803 unidades, lo que supone un alza del 1,4% en la comparativa interanual. Unas cifras que le permitieron a la firma alemana premium posicionarse como la décima enseña con más matriculaciones en el mercado español.

La firma británica Mini logró comercializar un total de 9.340 unidades el año pasado, un 19,6% más frente a 2024.

Pero BMW Motorrad, la división de motocicletas del grupo, también registró unas ventas sin precedentes en España. Este segmento matriculó el año pasado un total de 13.746 unidades, lo que supone un alza del 4,6% en tasa interanual y récord de ventas.

A nivel laboral, la compañía finalizó el ejercicio 2025 con una plantilla conformada por 208 trabajadores, uno más en comparación con el ejercicio anterior.

Asimismo, los gastos de personal de la sociedad cayeron un 6,3% en comparación con 2024, hasta situarse en los 22,2 millones de euros.

Previsiones 2026

Si bien la compañía evitó dar previsiones de cara al ejercicio 2026 en su rueda de prensa a comienzos de año, el informe de gestión recoge que las previsiones para el mercado automovilístico español "continúan siendo positivas, aunque con un ritmo de crecimiento previsiblemente más moderado tras la fuerte recuperación registrada en 2024 y 2025".

"BMW Group España continuará centrando su estrategia en el desarrollo de la movilidad eléctrica y en el fortalecimiento de su posicionamiento, apoyándose en una gama cada vez más electrificada, empezando por la comercialización del iX3 y en el buen desempeño comercial de sus principales modelos como el iX1 y el iX2 que se espera sigan teniendo un desempeño positivo a lo largo del año", explica la compañía.