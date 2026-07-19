Iván, mecánico: "Si tienes un coche un poco antiguo y vas a pasar la ITV, tienes que poner el aire acondicionado"

El parque móvil español continúa envejeciendo hasta los 14,6 años de antigüedad según aclara Anfac. A su vez, el 30% de los vehículos supera las dos décadas y aunque las ventas de los electrificados crecen hasta llegar a un 50.8%, tan solo representan el 2,4 del total.

En este escenario de envejecimiento muchos conductores temen presentarse a realizar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), según AECA-ITV, entre el 15 y el 30% de los conductores no pasan el examen cuando les corresponde.

Una de las pruebas más controvertidas es la relacionada con las emisiones del vehículo. Iván, mecánico entendido en la materia, explica desde las redes sociales uno de los posibles fallos. "Si tienes un coche un poco antiguo y vas a pasar la ITV, tienes que ponerle los consumidores", explica.

Centro de inspección técnica de vehículos. Istock

Esta advertencia cobra especial relevancia cuando el vehículo no supera el examen a consecuencia de "tener el factor lambda demasiado alto", aclara. Con este sistema se cuantifica la proporción de aire y combustible que entra en el motor de tu coche.

Según AVANTI Renting, para una combustión idónea se necesita que la mezcla se sitúe en 14,7 partes de aire por una de combustible. Con ello se controla tanto el rendimiento del coche como sus emisiones.

Si este factor es alto indica que la mezcla de combustible es extremadamente pobre. Según recalca el experto, la ITV puede suspenderse si los niveles de monóxido de carbono son correctos y marcan 0,35.

Para ponerle remedio a este problema, Iván da la clave que muchos conductores estaban buscando. Recomienda encender sistemas como el aire acondicionado o incluso la luneta térmica.

Al activarlos se consigue que el factor baje y se estabilice, aunque paciencia, ya que según el mecánico, no es inmediato.

Con este sencillo truco se logra regular los niveles hasta alcanzar los valores idóneos, entre 1.040 y 1.060. De este modo, la sonda funciona a la perfección y aumentan las posibilidades de pasar la prueba obligatoria.

Recuerda que omitir la ITV supone una sanción de 200 euros y asciende a los 500 euros si se circula con un resultado desfavorable tras haberla pasado, en el peor de los casos el vehículo podría quedar inmovilizado hasta que todo vuelva a estar en regla. La mejor solución siempre será pedir cita cuanto antes, esto no implica ningún cargo adicional al pasarla.

Mantener el coche a punto y conocer estos pequeños consejos pueden marcar la diferencia para garantizar que nuestro vehículo continúe circulando de forma segura.