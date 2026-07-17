Manuel, limpiador de coches: "Llego a facturar hasta 15.000 euros al mes, lo máximo es 1.600 euros en un día"

Un centro de lavado de coches necesita entre 50 y 60 litros de agua por ciclo, mientras que en casa podría llegar a necesitarse 400 litros, de acuerdo con el estudio de la ACA (Agencia Catalana del Agua). Un gasto considerable, si se tiene en cuenta que, según Audioledcar, se debería lavar el coche cada 15 días, aunque todo depende de la frecuencia de uso.

En este contexto, aparece Manuel, un joven emprendedor que ha creado un exitoso modelo de limpieza automotriz. "He llegado a facturar hasta 15.000 euros al mes limpiando únicamente entre tres y cinco vehículos diarios".

Hace 10 años comenzó a lavar coches en su barrio, "y al final cogí un pequeño local en el que entraban dos coches y una oficina", le explica a Adrián G. Martín, quien desde sus redes sociales descubre y explica el funcionamiento de distintos negocios.

Salón de limpieza de coches. Envato

Su secreto no reside en acumular largas colas, la diferencia está en la especialización y el cuidado meticuloso. Mientras que, según el experto un túnel de lavado tradicional necesita entre 100 y 200 coches diarios a 10 euros para obtener rentabilidad.

Para alcanzarlo, Manuel ha tenido que transformar la mentalidad clásica del sector. Afirma que ha cerrado un acuerdo con una empresa estadounidense que le suministra productos revolucionarios y formación especializada. Uno de sus servicios de limpieza tiene un coste de unos 80 euros aproximadamente, para lo que necesita hasta dos horas de trabajo por parte de dos personas.

Aunque no todo ha sido un camino de rosas, ya que ha tenido que atravesar varias dificultades en el proceso. Cuando el entrevistador le pregunta por ello, él nombra sin dudar a la burocracia española. Por una supuesta infracción urbanística llegó a recibir una orden de cierre, con la que precintaron su local impidiéndole estar operativo durante casi un mes.

Otra gran evolución reside en los tratamientos cerámicos para la carrocería, estos repelen al agua, la resina y protegen contra los posibles rayajos. "Por estos procesos de larga duración, un cliente puede llegar a pagar hasta 1.200 euros para asegurar la pintura de su vehículo durante cinco años", afirma.

Con el objetivo de fidelizar a su clientela ofrece suscripciones mensuales. Dispone de varios planes que van desde los 15,90 euros al mes para un lavado exprés, a 45,90 euros para un lavado integral premium.

Manuel, lo tiene claro. Recomienda que cualquier persona que busque emprender, no comience con un precio barato, "tu ponle precio a la hora", explica. Prefiere hacer dos coches al principio, pero que estén cuidados al detalle. Ejemplariza así que la excelencia es mucho más rentable que la prisa.