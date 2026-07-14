Enrique, mecánico: "Si tu aire acondicionado enfría en carretera pero no en ciudad, podría ser el electroventilador"

Durante las épocas de bochorno extremo, los conductores indagan opciones para restar grados a sus vehículos. Recomendaciones como airear el habitáculo antes de activar la climatización o generar una corriente cruzada ganan popularidad durante los meses de verano.

A pesar de aplicar este tipo de artimañas, resulta casi imposible eludir los problemas mecánicos. En esta ocasión Enrique, mecánico en Talleres Piba, detalla uno de estos desperfectos relacionados con el aire acondicionado. "Una avería muy curiosa que acabo de averiguar", explica.

En este sorprendente caso, el aire acondicionado del coche funcionaba perfectamente en los recorridos de carretera debido al propio aire que impactaba contra el vehículo y que refrescaba así el condensador, un radiador cuya función principal es enfriar el gas refrigerante.

Aire acondicionado del coche. Envato

Sin embargo, el problema surgía al entrar en poblado, cuando dejaba de salir tanto frío. "Dándole vueltas a la cabeza le digo, aquí pasa algo".

Según relata el experto, a simple vista parecía funcionar correctamente, aunque estaba en sus "últimos momentos de vida", aclara. Todo por el desgaste de las escobillas y que giraba a muchas menos revoluciones de lo que debía hacerlo (por ejemplo, 1.000 revoluciones en lugar de 3.000).

Para demostrar la falta de fuerza, Enrique utiliza las propias llaves de su casa para detener las aspas del ventilador. "Si funciona con normalidad, no lo vas a poder parar así", aclara.

Todo viene a consecuencia de que las escobillas del motor apenas están rozando y tienen muy poca energía. Por esta razón el ventilador gira, pero lo hace sin fuerza cuando está en ciudad.

"Una avería invisible", la denomina el mecánico. Advierte que si se observan estos síntomas puede ser a consecuencia de que el electroventilador funciona por la inercia.

Una actividad incorrecta de este sistema provoca un rápido sobrecalentamiento pudiendo incluso fundir la junta de la culata y producir averías más costosas.

Para esquivar estos problemas, las revisiones preventivas son fundamentales, como vigilar el líquido refrigerante, este es el encargado de regular la temperatura del motor. Evita el sobrecalentamiento, la congelación, además de lubricar y proteger contra la corrosión.

Si este circuito tiene una fuga aumentará la temperatura, llegando incluso a no permitir que el motor funcione y se gripe.

Comprobarlo es sencillo, se debe localizar el tapón del vaso de llenado y en el caso de que fuera necesario rellenarlo. Siempre se debe hacer cuando el motor está frío, ya que en caliente suele aumentar el nivel, llegando a superar la marca del tope. Y recuerde, que a la hora de elegir el tipo de producto es importante comprobar la recomendación del fabricante.