Juanjo Jiménez, mecánico: "Si para ahorrarte un dinero llevas la pieza al taller y es incorrecta podrías terminar en un juzgado"

Los recambios reutilizados llegan a reducir hasta un 60% el coste de mantener un coche. Tal y como aclara Recomotor, más allá del ahorro instantáneo que supone, tanto los talleres como las aseguradoras alertan del encarecimiento de los componentes. Lo que lleva a algunos conductores a incluso posponer intervenciones clave.

Se trata de una transformación de mentalidad con la que el consumidor y los propios mecánicos se han visto obligados a incluir como una opción más. “Hace unos años era una alternativa puntual, mientras que hoy forma parte de la normalidad. Cuando tienes trazabilidad, garantía y disponibilidad, el recambio recuperado deja de ser una opción de segunda y pasa a ser una decisión inteligente”, mantiene el CEO de Recomotor.

En este contexto surge otro dilema para todos aquellos que se han visto obligados a acudir a una reparación. Se trata de llevar ellos sus propias piezas para que las sustituyan por otras deterioradas. Para dar visibilidad a esta situación, Juanjo Jiménez, mecánico expone desde las redes sociales (@jcautomotivetop) algunos puntos clave. "Si para ahorrarte un dinero llevas la pieza al taller y es incorrecta, podrías terminar en un juzgado", explica.

El coche se levanta en un elevador hidráulico en el taller de automóviles. Envato

Jiménez ilustra este problema con un ejemplo que ha tenido lugar en su propia empresa. Al intentar sustituir el embrague de una furgoneta, destaca que es sencillo recibir un componente que a simple vista parece estar en perfectas condiciones.

Sin embargo, tras haberlo sustituido por el defectuoso y comprobar que no funciona correctamente acaba descubriendo el error. La pieza que había ofrecido el dueño del vehículo correspondía a una edición anterior del modelo, por lo que no era válida. En cuanto a la estructura esto podría generar un movimiento diferente y que el embrague patine.

En el lado opuesto, cuando es el taller quien pide la pieza a su proveedor de confianza, este tipo de errores tiene una solución muy distinta. Es mucho más sencillo ponerle remedio, ya que se activan los sistemas de garantía del mecánico y recambista, quienes se hacen cargo del fallo en cuestión.

En el primer caso, la situación sufre un giro drástico. Al desmontar de nuevo la caja de cambios y comunicar que la pieza aportada no funciona correctamente, el mismo destaca que la respuesta habitual del cliente suele ser el rechazo.

El usuario se niega así a aceptar el error y acusa al trabajador: "Eso es que lo has montado tú mal", explica.

Este conflicto deriva en discusiones, estrés profesional y en el peor de los casos, demandas judiciales. El verdadero peligro para los expertos, advierte Jiménez, es que en el 90% de los casos que llegan a los juzgados, se dictamina en contra del mecánico. Teniendo que hacerse responsable y asumir la pérdida de dinero y tiempo.

Frente a este dilema el mecánico es claro, para evitar "historias y noches sin dormir", siempre será mejor que los profesionales sean quienes escojan las piezas y las instalen con todas las garantías del taller.