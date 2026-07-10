Mateo, mecánico:"Para no tener problemas en la ITV, se deben poner siempre los neumáticos del mismo eje iguales"

No es ningún secreto que durante los meses más calurosos del año los componentes de los coches sufren y se deterioran más. De la misma manera, aumentan las probabilidades de sufrir un reventón o un pinchazo. Una presión baja incrementa el consumo de combustible y acorta su vida útil hasta un 15%.

¿Debes cambiar los neumáticos con la llegada del calor? En España no es obligatoria la modificación por estación, sin embargo en algunos tramos de montaña se exigen cadenas o neumáticos de invierno en épocas de nieve.

La alternativa más popular es elegir modelos que sirvan para todas las estaciones, evitando el cambio. Mateo, un conocido mecánico en las redes sociales (@talleresmateo2.0), explica algunos secretos para todos aquellos que tengan que hacer una sustitución. "Hay que ponerlos en pareja, las dos nuevas en el mismo eje", aclara.

Reparación de ruedas de automóviles. Envato

Siempre habrá que proceder de esta manera, a no ser que la rueda sea especialmente nueva. "Tienen que ser de la misma marca y modelo para no tener problemas en la ITV".

El problema es que si no tienen el mismo eje pueden producir un comportamiento errático, especialmente en las frenadas o en las curvas. Cada neumático cuenta con un dibujo y compuestos distinto lo que se traduce en un agarre diferente. "Lo suyo es siempre poner los cuatro neumáticos iguales", aclara.

¿Cuándo se deben cambiar?

De acuerdo con Clicars, los neumáticos suelen durar entre 40.000 y 60.000 kilómetros, dependiendo si el vehículo es de tracción trasera o delantera. Cuando es tracción delantera las de adelante se desgastarán más rápido y al contrario si la tracción es trasera.

Para comprobar si se deben sustituir hay varios aspectos a los que se debe prestar atención. Entre ellos está la fecha de fabricación y el desgaste que se observa a simple vista.

Algunos signos de envejecimiento son las grietas. Para verificar de forma rápida el estado se puede utilizar una moneda de un euro, introduciéndola en la ranura principal. Si al hacerlo se consigue ver la franja dorada por completo la profundidad es menor a 3 mm, por lo que deberías empezar a pedir cita en el taller.

Algo que también se debe vigilar en verano son los testigos TWI, pequeños relieves situados en el fondo de los surcos del neumático que muestran cuando la banda de rodadura ha llegado al límite legal de 1,6 mm de profundidad.

Se localizan mediante una pequeña marca en el flanco, si ese relieve está al ras con la banda de rodadura, es momento de la sustitución.

Esta temporada de verano ha arrancado con un récord de 104 millones de desplazamientos previstos, cifras históricas que demuestran las ganas de viajar, pero que también van a poner a prueba el asfalto, por lo que revisar todos los aspectos del vehículo se transforma en un requisito imprescindible durante estas vacaciones.