Kia Seltos: el modelo que fortalece la gama SUV de la firma surcoreana en Europa y que tendrá tecnología híbrida

Kia mantiene su apuesta multienergía en el mercado europeo. La firma surcoreana ha apostado por el despliegue de una gama de siete modelos eléctricos (EV2, EV3, EV4, EV5, EV6, EV9 y PV5). Pero este despliegue no implica que haya abandonado las tecnologías de combustión.

De esta manera, la multinacional perteneciente al Grupo Hyundai, acaba de lanzar al mercado europeo el Kia Seltos. Se trata de un modelo perteneciente al segmento C-SUV, el más demandado en el Viejo Continente, y que contará con versiones de gasolina e híbridas autorrecargables (HEV, por sus siglas en inglés).

Cabe apuntar que Kia ha iniciado el despliegue de un modelo que aún no comercializaba en el mercado europeo. Sin embargo, el lanzamiento del Seltos se produjo en 2019 en Corea del Sur, India y, un año después, en el mercado americano (Canadá, EEUU y México). Ahora, la multinacional surcoreana ha apostado por el despliegue del Seltos en Europa, consciente de que la demanda europea se decanta por la tecnología híbrida no enchufable en un momento de transición hacia la electrificación.

Silueta Kia Seltos, nuevo modelo del segmento C-SUV que aterriza en Europa. Kia

El Kia Seltos es un modelo que mide 4,43 metros de largo, tiene una anchura de 1,83 metros, una altura de 1,60 metros y una distancia entre ejes de 2,69 metros. Unas dimensiones que le permiten contar con la mejor versatilidad de su clase, al tiempo que monta un maletero con 536 litros de capacidad, que pueden ampliarse hasta los 1.511 litros en caso de abatir la segunda fila de asientos. En cuanto a las opciones de llanta, el Seltos puede montar cubiertas de 16, 18 y 19 pulgadas.

En esta segunda generación, el modelo se ha desarrollado mediante una colaboración entre Corea del Sur y el Centro Técnico Europeo de Hyundai Motor (Hmetc). De hecho, con el fin de que el modelo respondiera a las carreteras europeas y a las expectativas de los clientes, parte de las principales actividades de ingeniería y pruebas se llevaron a cabo en España y Suecia.

Combustión e híbrido

En lo que a tecnologías se refiere, el Kia Seltos llega a Europa con opciones de gasolina e híbrida autorrecargable, la cual llegará más adelante.

La versión de gasolina monta un propulsor turboalimentado T-GDI de 1,6 litros, que desarrolla una potencia de 180 CV y un par de 265 Nm, el cual está disponible con un cambio manual de seis velocidades o uno de doble embrague y siete relaciones. Ello le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos

Por su parte, la variante híbrida autorrecargable se puede configurar con una versión de tracción delantera, que desarrolla 154 CV de potencia, y otra de tracción total, con 178 CV.

Además, se trata del primer modelo de Kia que está equipado con el sistema de tracción total e-AWD de Hyundai Motor Group, que permite una distribución precisa del par, una tracción mejorada y una mayor estabilidad.

Puesto de conducción del Kia Seltos. Kia

Asimismo, el selector de modo de propulsión (entre los que se puede elegir Eco, Normal y Sport) permite a los conductores adaptar las características del sistema a diferentes situaciones, manteniendo el confort y el control en su uso diario. De otra parte, el modo Stay mejora el confort de los ocupantes en el habitáculo cuando el vehículo está parado.

Pero el Seltos también es el primer modelo del Grupo Hyundai que aplica la tecnología de carga desde el vehículo (V2L), presente en los eléctricos, a un modelo híbrido. Una funcionalidad que permite alimentar y cargar dispositivos externos directamente desde el vehículo.

Tecnologías

A nivel tecnológico, el Kia Seltos incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción como el control de crucero adaptativo, la asistencia de mantenimiento de carril, la advertencia de salida segura, la cámara de visión 360 grados, el asistente para evitar colisiones frontales, el sistema de estacionamiento remoto con llave (exclusivo para la versión híbrida autorrecargable), el asistente para evitar colisiones traseras al aparcar y el aviso de distancia de estacionamiento, entre otros.

Pero el Kia Seltos también tiene disponible como opción el Head-up display de 12 pulgadas, el cual proyecta directamente en el parabrisas la información clave para la conducción, lo que favorece la atención y la seguridad. En conjunto, estos sistemas contribuyen a garantizar la tranquilidad tanto de los conductores como de los pasajeros.

Vista tres cuartos trasera del Kia Seltos. Kia

En lo que a conectividad se refiere, el Seltos monta la triple pantalla panorámica característica de Kia. En ella se integra una instrumentación de 12,3 pulgadas, una pantalla de control de climatización de 5,3 pulgadas y un monitor táctil central de 12,3 pulgadas.

Asimismo, el modelo dispone de actualizaciones remotas de software (OTA, por sus siglas en inglés), el Kia Upgrade y la llave digital para un acceso y uso compartido seguros del vehículo a través del smartphone.

En lo que a coste se refiere, el Kia Seltos en su versión de gasolina tiene un precio de partida en el mercado español (sin incluir campañas y promociones de la marca) de 32.388 euros.