María Dolores, camionera en España desde hace 11 años: "Me ha dado libertad, pero es difícil ver a una mujer sola"

El 32% de los camiones y el 28,7% de las furgonetas que circulan, lo hacen sin tener la ITV en vigor. Así lo afirma la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos.

De la misma manera, el Ministerio de Transportes y movilidad sostenible afirma que el número de conductoras a cierre de 2025 experimentó un crecimiento récord con más de 12,2 millones, o lo que es lo mismo, el 42,4% del total de conductores.

Sin embargo, este dato no es equivalente si nos centramos en el sector del transporte, puesto que tan solo el 2% de los 250.000 conductores de camiones son mujeres, a pesar de que existen 25.000 con el carné que las permite ejercer.

Camionera recorriendo las carreteras. Envato

María Dolores Jiménez, es una de las valientes que trabaja dentro de la cabina. "Antes me daba respeto porque todos se quedaban mirando", afirma desde el documental realizado por Midas, Ellas Conducen.

Con este proyecto buscan dar voz a un colectivo minoritario en las carreteras, sus datos son claros, el 83,5% de la población cree que aún existen graves prejuicios sociales sobre la capacidad de las mujeres para conducir de manera profesional. Además, casi un 11% de los encuestados destacan que el hombre está más capacitado para conducir, frente al 9% que se decantan por las mujeres.

La camionera comenzó en la profesión hace ya más de una década y destaca que ha tenido que escuchar que ese trabajo no es para ella, que no es para mujeres. De hecho, a pesar de echar currículums en su pueblo, lugar donde la conocen, nadie la llamaba. "A mi marido le han llegado a decir que cómo me deja irme sola", explica.

Expone la dureza de la profesión y cómo se experimenta en los bares de carretera "es muy difícil ver a una mujer sola. Ahora ya no, pero al principio me daba respeto" e incluso en ocasiones ha llegado a pensar que no era su sitio.

El sesgo por género se ve de nuevo en la actitud de quienes la rodean ya que admite que está convencida de que si fuera un hombre no le harían las preguntas que le hacen. Pero eso no importa cuando sales a rodar, lo más importante según ella es saber conocer el funcionamiento del camión, cómo tratar bien la mercancía y que llegue en perfectas condiciones a su destino final. "Eso es ser un buen profesional, da igual que seas hombre o mujer".

Dar el paso al entrar en este mercado le cambió tanto la vida a Jiménez que se ha tatuado la silueta de un camión junto con las iniciales de sus hijos. Aunque también se puede ver la otra cara de la moneda cuando la gente le aplaude o le tira besos.

"El camión me ha dado libertad", afirma con orgullo animando a todas las jóvenes que se estén pensando iniciarse en esta profesión.