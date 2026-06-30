Michelin recorta un 14% su beneficio en la península ibérica en 2025 y suma tres años seguidos de descensos

Michelin España y Portugal, la sociedad que aglutina la actividad del fabricante francés de neumáticos en la península ibérica, cerró en 2025 su tercer ejercicio consecutivo con caídas en su resultado.

El beneficio neto se situó en los 163,7 millones de euros, lo que supuso un descenso del 14,5% en comparación con los 191,4 millones logrados en 2024, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

La compañía señala que el motivo principal de la caída del beneficio responde a un aumento de los servicios exteriores (concretamente, servicios y cánones).

Esto se debió a una reorganización funcional dentro del Grupo Michelin alineada con las directrices de la OCDE. Bajo este nuevo enfoque, la actividad industrial de la filial ibérica dejó de calificarse como actividad empresarial principal para pasar a ser considerada una actividad de carácter rutinario, lo que alteró la remuneración y redujo el resultado de explotación un 15%, hasta situarlo en los 245,1 millones de euros.

Ahora bien, Michelin también experimentó el año pasado un alza de los aprovisionamientos del 7% en la comparativa interanual, hasta alcanzar los 1.479 millones de euros.

La cifra de negocios de la compañía experimentó un alza del 1,9% en comparación con 2024, hasta alcanzar los 3.196,7 millones de euros.

De esta cifra de negocios, 3.066,8 millones, el 96%, correspondió a ventas de productos, lo que supone un 2,5% más en comparación con 2024.

Por su parte, la prestación de servicios aportó 129,9 millones a la cifra de negocios, lo que supone un descenso del 10,3% en tasa interanual.

El mercado de exportación, que representa el 74% de los volúmenes totales vendidos, se vio fuertemente favorecido por el mix producto y el enfoque en el valor, con un alza del 1% en cifra de negocios, hasta alcanzar los 2.151 millones de euros en 2025.

El mercado interior de primera monta experimentó una caída del 5% en cifra de negocios, descendiendo esta a los 140 millones de euros en 2025, acompañado también de una reducción del 10% en los volúmenes vendidos.

Asimismo, el mercado interior de reemplazo experimentó una bajada del 1% en la cifra de negocios, alcanzando los 605 millones de euros, con un alza de los volúmenes vendidos de un 1%.

La producción se mantiene

En lo que a producción se refiere, esta se situó en las 346.000 toneladas, en línea con el ejercicio anterior, cuando se llegaron a producir 345.000 toneladas. Todo ello se debió a que tras unos primeros meses con más actividad, la producción de los últimos meses fue a la baja, ajustando el nivel de stocks a la demanda.

En materia laboral, la sociedad finalizó 2024 con una plantilla de 7.267 trabajadores, 24 empleados menos que en 2024.

No obstante, los gastos de personal realizados por Michelin España y Portugal en 2025 aumentaron un 3,3% en la comparativa interanual, hasta situarse en los 470 millones de euros.