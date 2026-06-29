Gaetano Thorel (Fiat): "Los chinos probablemente tienen la mejor tecnología, pero no pueden copiar nuestro legado"

La imparable ofensiva de los fabricantes asiáticos en Europa ha llevado a sobrepasar a líderes como Volkswagen. En el primer cuatrimestre del año, llegaron a rozar el medio millón de vehículos vendidos, conquistando una cuota de mercado del 10,2%.

En este complejo escenario, las firmas de origen europeo como la italiana Fiat se ponen las pilas, tal y como ha podido conocer EL ESPAÑOL.

Sus ventas en Europa en el segmento A, el que engloba a los modelos urbanos, han aumentado 7,7 puntos en los cinco primeros meses del año y ya se sitúa como líder. "Entregamos 100.000 coches en cuatro meses", reconoce a este diario Gaetano Thorel, director de Fiat y Abarth en Europa.

The Sunny Road to 2030 Fiat

Estos resultados se traducen en una cuota de mercado en Europa del 3,3% en turismos y comerciales ligeros entre enero y mayo, lo que supone un crecimiento de medio punto frente al mismo periodo del año anterior. Asimismo, Fiat se sitúa como la quinta marca más vendida en el canal privado -el más rentable para los fabricantes- en los cinco primeros meses en el Viejo Continente.

Para competir con un mercado asiático con mayor oferta y especialización en sus modelos, Fiat no basa su estrategia en guerras tecnológicas, sino que lo hace mediante la posición obtenida como marca de herencia histórica.

Thorel, asegura que "una de las cosas que los chinos no pueden copiar es nuestro legado". Aunque el directivo reconoce la calidad y el bajo coste de la tecnología asiática, sostiene que el equipamiento masivo por parte de los nuevos modelos no siempre es necesario.

Para ejemplificarlo lo compara con las funciones de un teléfono móvil actual, que viene mucho más equipado de lo que realmente necesita el usuario.

"El punto real que tenemos que dar a nuestros clientes es el producto correcto con el alma, el intangible, con la tecnología que los clientes usan diariamente y al precio correcto", explica.

Este enfoque ha convertido a Fiat en el líder absoluto de la movilidad urbana. La marca domina el segmento A con una cuota del 47% en los cinco primeros meses del año, hasta 7,7 puntos porcentuales más frente al mismo periodo del ejercicio anterior.

Además, apuestas arriesgadas como el Topolino ya lideran su categoría de cuadriciclos ligeros con un 28% del mercado. Su precio parte de los 9.890 euros para las compras al contado.

Por otro lado, su grupo matriz, Stellantis, acaba de presentar su plan estratégico FaSTLAne2030 con el que contemplan una inversión masiva de 60.000 millones de euros. De este capital, las principales beneficiarias serán precisamente firmas como Peugeot, Jeep y Fiat.

Lejos de conformarse con dominar los centros de las ciudades, Fiat prepara una ofensiva de producto bajo el lema "The Sunny Road to 2030". Dicha ofensiva contempla pasar de cubrir el 40% de los segmentos del mercado automovilístico al 80% para finales de 2026.

A sus vehículos urbanos se sumará un modelo para todo tipo de necesidades y estilos de vida con la llegada del nuevo Grande Panda, al que se unirán próximamente los modelos Grizzly y Grizzly Fastback, dos SUV compactos de menos de 4,5 metros de largo que reforzarán el segmento C, el más demandado del Viejo Continente.

"Inteligentes, accesibles y con la esencia del diseño de Fiat. Juntos, devuelven a Fiat al centro del mercado de la movilidad familiar con una gama completa y coherente", apunta Olivier François, consejero delegado de Fiat y director de Marketing Global de Stellantis.

Con ellos se maximizará el espacio interior para ofrecer la máxima practicidad sin renunciar al diseño característico de la marca.

Una transición eléctrica realista

Conscientes de que la gasolina pura aún mantiene una posición de fuerza en los mercados europeos, representando el 51% de los utilitarios compactos y el 42% en los SUV del segmento B, según sus propios datos, Fiat no apostará todo al eléctrico de forma inmediata.

La idea que maneja la multinacional italiana es la de mantener una oferta multienergía que incluirá versiones híbridas, de gasolina y nuevos desarrollos. Entre ellos destaca su motor turbo 100 de geometría variable, un propulsor de tercera generación que incorpora un 70% de nuevos componentes entre los que se incluye una nueva cadena de distribución para ofrecer una mayor durabilidad.