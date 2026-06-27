Fiat lanza el 500 Dolcevita por menos de 20.000 euros: un híbrido con etiqueta ECO para blindar su liderazgo

Consolidada como la quinta marca más vendida en el canal privado durante los cinco primeros meses del año en Europa, Fiat desafía a los fabricantes orientales reivindicando su liderazgo en el segmento urbano con la edición limitada del nuevo Fiat 500 Dolcevita híbrido.

Lejos de entrar en guerras tecnológicas, esta edición está inspirada en el estilo de los veranos italianos de los años 60. Stellantis, su grupo matriz, apuesta por una mecánica funcional basada en la eficiencia.

Con una potencia de 65 CV, este bloque de gasolina de tres cilindros se combina con un sistema mild-hybrid de 12 voltios, lo que permite obtener la etiqueta ECO de la DGT.

Fiat 500 Dolcevita.

Para aprovechar al máximo su capacidad motora, dispone de una caja de cambios manual de seis velocidades. De acuerdo con los datos de la marca, su consumo es de 5,3 litros por cada 100 kilómetros.

A nivel de acabados exteriores, este utilitario urbano diseñado para aprovechar al máximo los pequeños espacios de las ciudades, mide 3,63 metros de largo, 1,87 metros de ancho (incluyendo retrovisores) y 1,53 metros de alto. Se ofrece exclusivamente en carrocería cabrío que caracteriza la edición, con su inconfundible capota de tela azul.

Y aunque la luz del sol pueda bañar los asientos del 500, la tela de su capota no le resta ni un centímetro a los 183 litros de capacidad de su maletero.

Para la carrocería, el comprador podrá decantarse por dos tonos diferentes, Blanco Gelato o Azul Celestial, que se complementan con las carcasas de retrovisores cromadas y el emblema lateral exclusivo " 500 Dolcevita".

Fiat 500 Dolcevita.

No solo será reconocible por su color, también lo será por sus faros Full Led y unas elegantes llantas de aleación de 16 pulgadas acabadas con un efecto diamantado, incluidas de serie.

En el interior, todas las miradas van dirigidas a su pantalla central de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas, que dispone de conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, y un cuadro de 7 pulgadas que se combina con un volante de tacto suave.

Tras probar el modelo por las calles del casco urbano de Turín, se destacan sus cómodos asientos confeccionados en tela y vinilo con el clásico patrón de "Pata Gallo" y el logo tipo '500' bordado en ellos.

La marca turinesa no escatima en los asistentes de conducción (ADAS), equipa de serie la frenada de emergencia autónoma, control electrónico de estabilidad (ESC), sistema de monitorización de somnolencia del conductor, reconocimiento de señales de tráfico y control de crucero, apoyados por sensores de lluvia y aparcamiento traseros

Para hacer frente a una política de costes competitiva, el nuevo 500 Dolcevita híbrido se lanza al mercado este mes con un precio especial de 19.456 euros, sujeto a condiciones de financiación de Stellantis Financial Services.

Para aquellos que prefieran una compra directa online, sin financiar, el vehículo tiene un precio final cerrado de 21.954 euros. Con este modelo, Fiat buscará mantener y aumentar su posición en el mercado de la movilidad urbana europea.

Fiat 500 Dolcevita.

Mantener la hegemonía en el segmento exige al 500 medir sus fuerzas frente a propuestas muy diversas como son el Kia Picanto, Hyundai i10 o el Suzuki Swift.

La estrategia de Fiat cobra aún más sentido al observar cómo los fabricantes asiáticos han conquistado el mercado europeo, rozando el medio millón de ventas en el primer cuatrimestre. Los italianos preparan una profunda transformación respaldada por su grupo matriz.

Bajo el lema estratégico "The sunny Road to 2030", se proponen un objetivo titánico, pasar de cubrir el 40% de los segmentos del mercado automovilístico a abarcar el 80% a finales de este 2026.

Para salir del entorno estrictamente urbano y plantar cara a los SUV compactos orientales, entrarán en los codiciados segmentos B-SUV que representan el 27% del mercado, y en el C-SUV, con el 28%.

Al reciente lanzamiento del nuevo Grand Panda se sumará su ambiciosa ofensiva de incluir los modelos Grizzly y Grizzly Fastback, dos SUV compactos pensados para adaptarse a todo tipo de necesidades.