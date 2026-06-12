Pere Navarro (DGT) sobre la hoja de ruta del vehículo autónomo: "Empezará con el taxi y parte del rent a car"

La hoja de ruta regulatoria del vehículo autónomo en España avanza de forma decidida. No obstante, Pere Navarro, director general de Tráfico (DGT) ha reconocido que con este tema "prisas, las justas". Eso sí, ha asegurado que "empezará con los taxis y en parte del rent a car (alquiladores), no con los particulares", al tiempo que ha explicado que actualmente están trabajando en los primeros borradores relacionados con las responsabilidades para "ordenar el sector".

"España es el país de la Unión Europea con más pruebas de vehículos autónomos y no renunciamos a liderar este tema en Europa", ha asegurado Navarro en un desayuno de Nueva Economía Fórum. Cabe recordar que en la actualidad la DGT ha otorgado hasta 16 autorizaciones de pruebas piloto para vehículo autónomo.

Ahora bien, el director general de Tráfico ha aseverado que "es más importante hacerlo bien que hacerlo rápido". "Los operadores serán los que tengan prisa, pero no veo que sea una demanda social en la Administración", ha añadido Navarro.

Todo ello se produce en un momento en el que WeRide y Uber han anunciado sus planes para poner en marcha en Madrid el primer piloto comercial de vehículos autónomos en España.

"Las empresas de robotaxis han cogido Madrid y lo quieren como escaparate para toda Europa, por lo que volvemos a constatar que estamos de moda", ha explicado Pere Navarro quien también ha añadido que "estamos regulando sobre responsabilidades para ordenar el sector".

Preguntado por si ha fracasado la implantación de la baliza V-16, el director general de Tráfico ha reconocido que "seguro que podíamos haberlo hecho mejor".

Ahora bien, Navarro ha vuelto a defender su utilidad. "Todo son ventajas: no hay que bajar del coche, tiene luz y está conectada", ha apuntado, al tiempo que ha insistido en la necesidad de que "nadie salga de vacaciones sin llevar la baliza V-16 en la guantera".

El director de Tráfico ha asegurado que les han criticado "por ser un invento español, cosa inaudita, en lugar de estar orgullosos de que esto no lo ha hecho nadie".

"Desde la DGT, lo vimos como un proyecto de país y nos sorprende un poco toda la chanza que se puede hacer alrededor", ha manifestado.

Retos

Entre los retos que tiene por delante la DGT, Pere Navarro ha destacado tres. "Por un lado, están las salidas de la vía. La mitad de los siniestros mortales se producen por salidas de la vía".

"El segundo son los atropellos. Y es que uno de cada diez muertos en carretera es por este motivo", ha apuntado Navarro.

"El tercer reto son las motos. De lo que más orgullosos estamos en la DGT es que estamos todos alineados: la patronal, con Anesdor, la Asociación Nacional de Motoristas y la DGT".

Con todo, el director general de Tráfico ha reconocido que "tenemos un objetivo común: ser referente mundial en los desplazamientos en motos".

Tolerancia cero con el alcohol

El director general de Tráfico también se ha referido a la negativa del Congreso de los Diputados a rebajar de 0,5 a 0,2 g/l la tasa de alcohol permitida.

Una medida que fue rechazada por la Comisión de Interior del Congreso con los votos en contra de PP, Vox, ERC y UPN, en nombre del grupo mixto. "Estábamos seguros de que el Partido Popular se iba a abstener, pero en un momento dado se rompió todo lo que teníamos previsto".

No obstante, Pere Navarro ha añadido que esta medida "tiene su valor" y que "caerá como fruta madura".

"Se trata de una medida demandada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, no era una ocurrencia, sino que era una medida que estaba hablada y avalada por la sociedad civil", ha asegurado. "Nuestra responsabilidad era llevarlo al Congreso y el Congreso ha dicho que no, que cada uno aguante su responsabilidad".