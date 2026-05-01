Andrea tiene 22 años y trabaja como camionera: "Gano 2.000 € y hago 8 horas de lunes a viernes, es justo"

"Hago unos 200, 250 kilómetros al día, aunque hay otras rutas que hacen 500 kilómetros", de este modo explicaba Andrea, camionera que con tan solo 22 años recorre el país al volante de su tráiler.

Su objetivo es continuar en este sector, así lo confirmaba en el podcast Rutas de Éxito. De pequeña ya le llamaban la atención los motores, y a los 20 años comenzó a informarse para dar los primeros pasos.

Primero se sacó el CAP, después el carné para camión rígido y finalmente el de tráiler. Para conseguirlos tuvo que invertir unos 5.000 euros aproximadamente.

Sobre sus inicios afirma que no le resultó demasiado complicado, ya que apenas tenía la licencia comenzó trabajando para una cadena de supermercados y, a pesar de que su experiencia fue buena, los cambios de turno le motivaron a buscar otras alternativas.

En la actualidad su horario de trabajo es de lunes a viernes, en un turno fijo de tarde. Suele comenzar a las 14:00 horas y finalizar a las 22:00 horas. La empresa le respeta esta jornada por lo que no trabaja los fines de semana, ni tiene la necesidad de pernoctar en el camión.

Bien es cierto, que hay situaciones excepcionales en las que ha finalizado más tarde si ha habido algún problema de tráfico, o retrasos en las descargas de la mercancía. Con ello consigue un sueldo mensual aproximado de unos 2.000 euros, aunque todo depende del mes.

Andrea conduce un camión Scania de 10 años, del cual destaca su rendimiento, con el que ella misma está muy satisfecha. En contra, expone los episodios de machismo y faltas de respeto que recibe por ser mujer además de joven.

De hecho, ella misma cuenta una anécdota en la que en una ocasión al descargar mercancía, un hombre de mediana edad se le acercó para decirle que no debería llevar un camión por el simple hecho de ser mujer.

La camionera más joven de España

También destaca la dificultad de tener que convivir en lugares con falta de higiene, especialmente en los baños públicos o aquellas ocasiones en las que ella argumenta que, "voy conduciendo o adelanto, claro, el conductor me queda a la derecha y me tira besos, me baja la ventanilla y muchas veces me dice guapa".

Lejos de dejarse intimidar, la joven defiende que su capacidad para realizar su trabajo es igual o mejor que la de sus compañeros y anima a todos los jóvenes a introducirse en este sector laboral.