Ha entrado en vigor: multas de 3.000 € por tener un coche sin usar en el garaje, según la Ley sobre responsabilidad civil
La DGT advierte de la inmovilización del vehículo, es una infracción que cometen 2.600.000 conductores en España.
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Muchos conductores dejan su medio de transporte estacionado durante grandes períodos de tiempo y es que guardar un vehículo sin moverlo puede tener grandes consecuencias y no hablamos sobre su mantenimiento, que también, sino relacionadas con el cumplimiento de las normativas.
Concretamente la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. En su artículo 2.1 se detallan varios aspectos muy interesantes y que afectan a todos los dueños, independientemente del tipo de modelo que tengan.
Esta establece que todo propietario de un modelo a motor que tenga su estacionamiento habitual en España está obligado a suscribir y mantener en todo momento un contrato de seguro en vigor.
Para solventar cualquier tipo de duda se establece que este requisito afecta tanto a si se está utilizando o no el ejemplar.
El artículo 3.1 detalla las multas impuestas a aquellos que incumplan la normativa. Aclara así que no tener el seguro en vigor determina una sanción pecuniaria que parte desde los 601 euros y puede llegar incluso a los 3.005 euros.
Esta cantidad varía dependiendo de si el conductor circulaba o no, si estaba en el garaje, el castigo base es menor pero sigue siendo real. También puede cambiar en función de la categoría del vehículo y del tiempo que lleva sin asegurar, al igual que si es la primera vez que ocurre o es reincidente.
De la misma manera, el artículo 3.1.b establece que las autoridades que hayan descubierto esta infracción pueden ordenar el depósito, el precinto público o incluso el domiciliario, todo ello con cargo al propietario mientras no se concierte un seguro.
Inicialmente, el tiempo de precinto es un mes, pero puede ampliarse a tres meses en caso de reincidencia, e incluso a un año si se decide saltarse el precinto. Tenga en cuenta que todos los gastos del depósito correrán a cuenta del dueño, que deberá abonarlos antes de recuperar su coche.
Tan solo hay una única excepción legal para tener el coche inmovilizado y sin seguro evitando la multa. El artículo 2.8 lo establece para aquellos que no lo utilicen como medio de transporte y hayan sido dados de baja de forma temporal o permanente en el registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Tal y como publica el propio organismo sobre un estudio de Línea Directa en España circulan más de 2.600.000 coches 'zombies' o vehículos sin seguro. Supone un 8% del parque móvil.
Por lo que recuerde que cancelar la póliza sin haber notificado la baja, aunque esté en un garaje supondrá una cuantiosa penalización, a la que hay que sumar los gastos de depósito.