Toyota busca unirse a la 'joint venture' de Volvo y Daimler en el desarrollo de sistemas de pila de combustible de hidrógeno

Toyota, el grupo automovilístico más grande del mundo por ventas y producción, quiere invertir en la joint venture que tienen el Grupo Volvo y Daimler Truck para el desarrollo de sistemas de pila de combustible de hidrógeno.

El gigante automovilístico nipón ha firmado un acuerdo no vinculante para invertir en esta joint venture, denominada cellcentric. En caso de entrar, los tres fabricantes contarán con una participación accionarial equitativa. Así, en caso de que finalmente entre Toyota, esta tendrá que llevar a cabo una ampliación de capital.

De esta manera, se pretende que cellcentric sea el centro de competencia conjunto que desarrolle, produzca y comercialice los sistemas de pila de combustible para el transporte pesado, tanto en carretera como fuera de ella, así como en aplicaciones estacionarias de gran envergadura.

Además, Toyota y cellcentric gestionarán conjuntamente el desarrollo y la producción de las celdas unitarias de pilas de combustible y los elementos de arquitectura y control directamente vinculados, con el fin de crear productos competitivos basados en las tecnologías de ambas compañías.

Daimler Truck, el Grupo Volvo y Toyota continuarán compitiendo de forma independiente en todas las demás áreas de sus respectivos negocios.

Esta colaboración aúna las capacidades complementarias para alcanzar la escala y la eficiencia de inversión necesarias para comercializar sistemas de pilas de combustible competitivos.

Pero esta colaboración también busca apoyar activamente el desarrollo del suministro y la infraestructura de hidrógeno en sus primeras etapas.

Todo ello en un momento en el que la tecnología de pila de combustible de hidrógeno se sitúa como la mejor alternativa a la hora de descarbonizar el transporte pesado.

Por ahora, los tres fabricantes continuarán las conversaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo jurídicamente vinculante, el cual estará sujeto a la aprobación de todas las partes y de los respectivos consejos de administración y autoridades reguladoras.