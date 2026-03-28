Este es el significado de la nueva señal con borde verde que ya está en las carreteras: descubre qué debes hacer si la ves

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha ido implementando sus nuevas señales en todas las carreteras españolas, a ellas se suman también algunas actualizaciones de otras que se consideraban obsoletas.

Y es que es importante mantenerse al tanto de las últimas incorporaciones, ya que incumplir las indicaciones de una señal supone una infracción grave, sancionada con multas económicas e incluso, en los peores casos, la pérdida de puntos.

Algunos países europeos como Francia también han incorporado señales, concretamente una redonda con fondo blanco y borde verde. En ella hay un número que indica la velocidad y, aunque es similar a la de prohibición que tenemos en España, no significa lo mismo.

Señal verde de aviso de límite de velocidad. Istock

Esta señal que pone en alerta a los conductores europeos no indica la velocidad no permitida, sino la recomendada en esa vía en concreto.

Y como hemos visto, la DGT está en continuo cambio, uno de los últimos ha sido el cambio que influye a las Inspecciones Técnicas de Vehículos, ITV, en concreto para las autocaravanas, un sector que ha ganado fama los últimos años entre los españoles.

En este contexto, no sería una sorpresa que implementaran esta señal al igual que ha hecho Reino Unido, otro de los países en los que también se puede ver esta indicación en sus carreteras.

Incumplirla no supondrá una sanción ya que no es obligatoria, pero su recomendación reduce el riesgo de tener un accidente en carretera. Algo muy común en las carreteras españolas, especialmente para los motoristas, ya que, según la Unión Europea, España cuenta con una media alta en este tipo de siniestros.

Y es que, según los objetivos impuestos para 2030, se pretende reducir los siniestros en carretera a la mitad. Lograr esta ambiciosa meta de reducción del 50 % en la siniestralidad para la próxima década no solo depende de las sanciones, sino de la capacidad de los conductores para adaptarse a estas nuevas señales recomendadas y a las constantes actualizaciones de la DGT.

En un escenario donde los usuarios vulnerables, especialmente los motoristas, siguen representando una cifra crítica en las estadísticas de mortalidad, el respeto a la señalización se convierte en la mejor herramienta de prevención.

Con la vista puesta en la 'Visión Cero' de 2050, estas medidas buscan transformar nuestras carreteras en entornos más predecibles y seguros para todos los desplazamientos de este 2026.