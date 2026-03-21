Es oficial: va a entrar en vigor la rebaja del IVA de la gasolina que coincide con los viajes de esta Semana Santa

Tras el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, se ha aprobado oficialmente la bajada del IVA en los carburantes. La tasa pasa del 21% al 10%, una medida urgente para frenar la escalada de precios en las estaciones de servicio y fomentar el ahorro en cada repostaje.

Esta medida se publicó en el BOE este sábado y entrará en vigor este domingo 22 de marzo. El Congreso tiene 30 días para confirmar esta rebaja. Si los diputados votan en contra, el IVA de la gasolina volverá a subir al 21% y todo regresará a como estaba antes.

Esta decisión llega justo a las puertas de la Semana Santa, aliviando el coste de los miles de traslados que se prevén para las próximas semanas en nuestras carreteras.

Carretera M-30 de Madrid. Istock

Repostar un depósito estándar de 50 litros será ahora entre 8 y 8,60 euros más barato gracias a la nueva medida, según detalla la OCU.

Sin embargo, esta tregua en el surtidor no compensa del todo la subida acumulada desde que estalló la guerra: la factura final sigue siendo 14,40 euros superior en el caso del diésel y 6,50 euros en la gasolina.

Por otro lado, la operación de Semana Santa comenzará su primera fase el próximo viernes 27 de marzo a las 15:00 hasta las 00:00 del domingo 29. Sin embargo, la segunda fase, que empezará el 1 de abril, será la más relevante.

De acuerdo con los datos de la DGT, la Semana Santa de 2025 cerró con 25 siniestros mortales, lo que representa una ligera mejoría, ya que en el año anterior hubo uno más. Sin embargo, la reciente campaña de control de sistemas de seguridad subraya la necesidad de no bajar la guardia.

De los 443.758 vehículos supervisados, se tramitaron 6.863 denuncias, destacando que 6.405 adultos no hacían uso del cinturón.

Resulta especialmente preocupante que estos controles se centraran en carreteras convencionales, las vías que concentran la mayor siniestralidad mortal.

La operación salida también con la inauguración del primer Carril Bus-Vao de Sevilla desde el Aljarafe.

Según los datos de Europa Press, esta infraestructura conectará la glorieta del PISA (Mairena del Aljarafe) con la SE-30.De este modo se fomentará el transporte sostenible y seguro, reforzando las estrategias de seguridad vial.