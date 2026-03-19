Los expertos coinciden: este es el combustible que solo ha subido un par de céntimos desde que arrancó la guerra

Este jueves los carburantes continúan disparados a consecuencia del conflicto en Oriente Medio, subiendo un 6,7% la gasolina y un 11,6% el diésel, a pesar de ello el incremento es inferior al sufrido la semana anterior, todo ello según los datos de Europa Press.

Y es que de acuerdo con los datos de COPE, la subida llega a los 7 céntimos el litro. En este contexto, el periodista Alfonso García explica en la cadena la existencia de un combustible que apenas ha notado la crisis de los carburantes.

"Solo ha subido un par de céntimos desde que arrancó la guerra de Irán", confirma. Se trata del GLP (Gas Licuado del Petróleo). Es una mezcla de propano y butano obtenida del refinado del petróleo o gas natural. Se transforma en líquido con la misma presión que facilita su almacenamiento y transporte.

Repostaje de combustible. Europapress

Y es que este combustible no se mide por el mismo rasero que los demás, su revisión es trimestral, no diaria, y por ello continúa con una tendencia estable en el mercado y protegido a su vez de la volatilidad.

Los modelos que usan este combustible cuentan con distinción ECO, además, disponen de un ahorro de unos tres euros al recorrer 100 kilómetros en comparación con un coche de gasolina.

Tal y como confirman los datos proporcionados al inicio, el diésel se posiciona como el más afectado, sufriendo una subida mayor, tal y como confirma García, este suceso es a consecuencia de varios factores determinantes.

Entre ellos se encuentra la demanda y la dependencia, siendo mayor la del diésel. Por esta razón, muchos conductores optan por gasolineras 'low cost' con lo que ahorrarse unos euros.

En este escenario, ha surgido un debate sobre si el combustible 'low cost' perjudica a los vehículos. Sin embargo, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) aclaró el pasado noviembre que la calidad del carburante en las gasolineras baratas es equiparable a la de las grandes cadenas.

La organización hizo un análisis de 7 parámetros en 40 estaciones diferentes sobre la calidad de los carburantes, midiendo los parámetros de azufre, densidad, presión de vapor, evaporado, el punto de inflamación, el punto de obstrucción de filtro frío, el agua, el porcentaje recuperado y la apariencia.

Confirmando que cumplen con todos los requisitos necesarios y que las diferencias entre combustibles son mínimas. Por ello recomiendan repostar en estaciones baratas.